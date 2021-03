Noskaidro labākos virtuālajā slēpojumā “Stāmeriena 2021"

Līdz ar straujo sniega segas samazināšanos ir noslēdzies virtuālais slēpojums “Stāmeriena 2021”. Slēpojums norisinājās no 6.-28. februārim. Dalībnieki bija aicināti slēpot sev pieņemamā laikā, iesūtot rezultātu organizatoriem. Ziemīgajā februārī trasē izgāja un distances, atbilstoši nolikumā norādītajām vecuma grupām, veica 64 dalībnieki. Jaunākie dalībnieki, bērni līdz 10 gadu vecumam (S1 un V1 grupas), veica 800m garu distanci. Starp meitenēm ātrākās bija: 1. Lauma Glāzniece, 2. Anete Čable, 3. Mišela Tīna Berkolde, visas meitenes pārstāv Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems. Šajā pašā vecuma grupā zēniem ātrākie: 1. Jāzeps Kubuliņš, 2. Miķelis Salmiņš, 3. Dāvids Stepe. Arī ātrākie puiši pārstāv Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems. S2 grupas (2010. – 2007. dz.g.) meitenes slēpoja 1,8 km un ātrākās trīs meitenes arī no Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems: 1. Anna Nikola Berkolde, 2. Marta Žīgure, 3. Amanda Jozepa. Zēni šajā pašā vecuma grupā slēpoja 2,8 km un ātrākie bija no Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems: 1. Jēkabs Kubuliņš, 2. Matīss Salmiņš, 3. Adrians Stepe. S grupas (2006. – 2001. dz.g.) dalībnieces slēpoja 5,6 km, ātrākās dāmas atkal no Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems: 1. Jolanta Pence, 2. Gerda Asnāte Berkolde, 3. Elizabete Galvane. V grupas vīrieši (2006.-1981. dz.g.) slēpoja 8,4 km, gados jaunākie slēpotāji no Gulbenes BJSS/SK Lejasciems piekāpās olimpietim Jānim Paipalam no Gulbenes (1. vieta), 2. Jānis Kubuliņš, 3. Artūrs Filips Igaviņš. S3 grupas (2000. – 1981. dz.g.) dāmas slēpoja 2,8 km: 1. Līga Berkolde no Beļavas, 2. Dana Puidze no Lejasciema, 3. Beāte Medne no Lejasciema. V3 grupas (1980. – 1971. dz.g.) vīrieši slēpoja 8,4 km: 1. Jānis Ģērmanis no Stāmerienas, 2. Raivis Ančs no Gulbenes/Sauriešiem, 3. Intars Lesnieks. Noslēdzošās vecuma grupas dāmas S4(1980. g.dz. un vecākas) slēpoja 2,8 km garu distanci: 1. Dace Anča, 2. Sandra Volodina (abas Gulbene), 3. Sanita Strazdiņa. V4 (1970. – 1960.) grupas vīrieši spēkiem mērojās 6,6 km slēpošanā: 1. Antis Zunda no Gulbenes, 2. Valdis Mednis pārstāv MK Ape/SK Lejasciems. Noslēdzošās grupas vīrieši V5(1959. dz.g. un vecāki) slēpoja 1,8km: 1. Jānis Supe no Tirzas, 2. Jānis Ančs no Gulbenes.



Organizatori sazināsies ar godalgoto vietu ieguvējiem par medaļu saņemšanu.