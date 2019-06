Noticis Gulbenes novada atklātais vieglatlētikas čempionāts

Dažādu paaudžu sportisti, arī no kaimiņu novadiem, 1.jūnijā Gulbenē piedalījās novada atklātajā vieglatlētikas čempionāta. Notika individuāla mērošanās spēkiem, kā arī komandu cīņa 4x100 metru stafetes skrējienā vīriešiem un sievietēm. Pavisam varēja izmēģināt sevi pierādīt 13 disciplīnās, taču katrs sportists varēja startē ne vairāk kā 2 disciplīnās un stafetē. Senioru grupas tika vērtētas pēc starptautiskās koeficientu sistēmas. 100 metru skriešanā jaunietēm (2002.gadā dzimušas un jaunākas) 1.vieta tika Laurai Līvai Umperovčai no Madonas; sievietēm (2001.gadā dzimušas un vecākas) 1.vietu ieguva Endija Tarvāne no Stāmerienas; sievietēm grupā 35+ par 1.vietas ieguvēju atzīta Dace Faituša no Jūrmalas.

100 metru skrējienā jauniešiem (2002.gadā dzimuši un jaunāki) 1.vieta – Ginteram Ķelpam no Smiltenes; Vīriešiem (2001.gadā dzimuši un vecāki) 1.vietu ieguva Kristaps Ozols no Cesvaines;

vīriešiem grupā 40+ 1.vieta - Voldemāram Mezītim no Gulbenes.

400 metru skriešanā jaunietēm 1.vieta - Ritai Kraujai no Valmieras; sievietēm 1.vieta – Inesei Mozgai no Mārupes; seniorēm – Dacei Faitušai no Jūrmalas.

400 metru skrējienā jauniešiem 1.vieta – Kristiānam Marekam Klemperam no Valkas; vīriešiem – Oskaram Krastiņam no Lizuma; senioriem – Vladislavam Ponomorenko no Gulbenes.

800 metru skrējienā jaunietēm 1.vieta – Kristīnei Kurmejevai no Valkas: sievietēm 1.vieta – Kristīne Berķe no Gulbenes.

1500 metru skriešanā jauniešiem – 1.vieta Laurim Lapsam no Daukstēm; vīriešiem 1.vieta - Kārlim Skutānam no Valkas.

3000 metru skriešanā jauniešiem 1.vieta Laurim Lapsam no Daukstēm; vīriešiem 1.vieta – Agnim Stulpinskim no Valmieras; senioriem 1.vieta – Aivaram Griķim no Daukstēm.

3000 metru skriešanā jaunietēm 1.vieta Agatei Caunei no Valmieras; sievietēm 1.vieta – Evai Bērziņai no Galgauskas; seniorēm 1.vieta – Ilzītei Muižniecei no Variņiem.

3 kilometru soļošanā jauniešiem 1.vieta – Atim Valkjunam no Druvienas; senioriem 1.vieta - Raitim Lērmem no Valmieras.

3 kilometru soļošanā jaunietēm 1.vieta – Nikolai Žvirbļai no Gulbenes, sievietēm – Līvai Ejubai no Gulbenes, sievietēm grupā 35+ ieguva 1.vietu Vaira Grigorjeva no Valmieras.

Lodes grūšanā jauniešiem 1.vietu ieguva Dāvis Gaiziņš no Madonas; vīriešiem 1.vietā - Jānis Pāvuliņš no Jaungulbenes; senioriem 1.vieta – Gunāram Rubenim no Gulbenes.

Lodes grūšanā jaunietēm 1.vietu ieguva Luīze Barkāne no Madonas; sievietēm 1. vieta - Kristīnei Andrejevai no Jaungulbenes; seniorēm 1.vietā - Leonīda Īriste no Preiļiem.

Diska mešanā jauniešiem 1.vieta – Uvim Pošeikam no Balviem; vīriešiem 1.vietu ieguva Jānis Pāvuliņš; senioriem 1.vieta – Dzintaram Briedim.

Diska mešanā jaunietēm 1.vieta – Ditai Kuzņecovai no Balviem; sievietēm - Kristīnei Andrejevai no Jaungulbenes; seniorēm – Leonīdai Īristei no Preiļiem.

Šķēpa mešanā jaunietēm 1.vieta – Ērikai Loginai no Jaungulbenes; sievietēm 1.vieta – Lilitai Germelei no Stāmerienas; seniorēm 1.vieta – Mudītei Gerkei no Valkas.

Šķēpa mešanā jauniešiem 1.vieta – Edvardam Sarķim no Balviem; vīriešiem 1.vieta – Mārtiņam Ribakovam no Druvienas; senioriem 1.vieta – Dzintaram Briedim.

Trīssolī jauniešiem 1.vieta – Edvardam Sarķim no Balviem; vīriešiem 1.vieta – Sandim Rošānam no Madonas; senioriem – Uģim Aigaram no Lizuma.

Trīssolī jaunietēm 1.vieta – Ērikai Līnai Rivsenietei no Madonas; sievietēm 1.vieta – Aivai Niedrai no Balviem; seniorem 1.vieta – Iritai Bačkai no Druvienas.

Augstlēkšanā jauniešiem 1.vieta – Dāvim Ceļmalam no Cesvaines; vīriešiem 1.vieta – Tomasam Apsītim no Valmieras.

Augstlēkšanā jaunietēm 1.vieta – Kristīnei Fiļipovai no Alūksnes; sievietēm 1.vieta – Aivai Niedrai no Balviem; seniorēm 1.vieta – Aritai Brikmanei no Variņiem.

Tāllēkšanā jauniešiem 1.vieta – Jānim Sausajam no Valmieras; vīriešiem 1.vieta – Evertam Kovaļkovam no Gulbenes; senioriem 1.vieta – Guntim Zālītim no RVSK.

Tāllēkšanā jaunietēm 1.vieta – Renātei Tropai no Madonas; sievietēm 1.vieta – Inesei Mozgai no Mārupes; seniorēm 1.vieta – Dacei Faitušai no Jūrmalas.

4x100 metru stafetē vīriešiem 1.vietu ieguva Valmieras komanda, sievietēm – Madonas komanda.