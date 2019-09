Novadnieks Valērijs Kuzmins startēs arī nākamgad

Pagājušās nedēļas nogalē Horvātijā, Zagrebas piepilsētā, notika Eiropas čempionāta kvadricikliem ceturtais (pēdējais) posms. Kvadriciklu sacensībās startēja arī vienīgais Latvijas pārstāvis - novadnieks Valērijs Kuzmins, kurš pārstāv “Gulbenes moto”. Diemžēl šis posms V.Kuzminam izrādījās salīdzinoši neveiksmīgāks, kā rezultātā čempionāta kopvērtējumā nācās samierināties ar tautā saukto “koka medaļu” jeb ceturto vietu.

Tomēr komandas menedžeris Arnis Baldonis ar sasniegto rezultātu ir apmierināts un stāsta, ka ceturtā vieta jau pirmajā sezonā ir ļoti augsts sasniegums. “Mūsu uzstādījums šai sezonai bija iekļūt olimpiskajā sešniekā, kas arī godam tika izpildīts. Protams, gribējās pārbraukt mājās ar kādu medaļu, taču šoreiz nedaudz pietrūka. Pēc pirmajiem trim posmiem, kuri notika Ukrainā, Igaunijā, un Latvijā, bija lielas cerības “iebraukt” kopvērtējuma medaļās, taču dažu punktu tomēr pietrūka. Trase šoreiz atradās kalnu ielejā un bija smaga ar daudziem lieliem un maziem kalniņiem, kā rezultātā braukšana bija grūta, turklāt to pastiprināja pamatīgs karstums. Šādā stāvā trasē startējām pirmo reizi un sapratām, ka īsti tam nebijām gatavi. Rezultātā - pirmajā braucienā Valērijs ieņēma septīto, bet otrajā braucienā piekto vietu, līdz ar to no kopvērtējuma trešās vietas viņš noslīdēja uz ceturto. Par čempionu jau ne pirmo gadu kļuva Igaunijas braucējs Kents Sārs. Savukārt Latvijas čempionātā Valērijs joprojām ir līdera pozīcijās, un šosestdien Cēsīs risināsies šī čempionāta pēdējais posms, protams, ar Valērija piedalīšanos. Savukārt 6.oktobrī “Gulbenes moto” komanda startēs “Nāciju kausā” Vācijā un Valērijs kopā ar vēl diviem Latvijas braucējiem izlases sastāvā cīnīsies par augstām vietām un aizstāvēs Latvijas karogu,” saka A.Baldonis.

Viņš piebilst, ka savā debijas gadā Eiropas čempionātā kvadricikliem gan V.Kuzmins, gan visa komanda ir guvusi lielu pieredzi, ir saprasts, pie kā vēl jāpiestrādā, lai nākamajā sezonā kāptu uz goda pjedestāla.