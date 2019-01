Novuss: Beļavas pagasta atklātā turnīra trešajā kārtā startē 16 dalībnieki

Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā "Zīļuks" 11.janvārī notika Beļavas pagasta atklātā turnīra novusā trešā kārta, informē sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis





Turnīrā startēja 16 dalībnieki - 12 kungi un 4 dāmas - no Gulbenes, Balvu un Apes novadiem.







Dāmu konkurencē 1. vietu ieguva Vaira Kalniņa no Druvienas pagasta, 2. vietu - Gita Dobenberga noBalviem un 3. vieta - Līga Vabulniece no Apes.





Kungiem 1. vieta - Gunāram Pļavniekam no Balviem, 2. vieta - Andrejam Kondričam no Gulbenes un 3. vieta - Jurim Pošeiko no Gulbenes.

Sacensību rīkotāji pateicas Aigai Putnei par palīdzību turnīra organizēšanā.

Ceturtās - beidzamās - kārtas norises datums tiks publicēts.