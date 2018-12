Novuss: notiek Beļavas pagasta atklātā turnīra 1.kārta

Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks” 24.novembrī notika Beļavas pagasta atklātā turnīra novusā pirmā kārta. Tajā startēja 16 dalībnieki - 13 kungi un 3 dāmas - no četriem novadiem: Gulbenes, Balvu, Apes un Valmieras.

Sacensību galvenais tiesnesis Igors Bambulis informē, ka dāmu konkurencē pirmo vietu ieguva Gita Dobenberga no Balviem, otrajā vietā ierindojās Aiga Putne no Ozolkalna, trešajā vietā - Sandra Āre no Druvienas pagasta.





Kungiem pirmo vietu izcīnīja Dainis Ķelle no Valmieras, otrajā vietā ierindojās Jānis Āre no Druvienas pagasta, trešajā vietā - Gunārs Pļavnieks no Balviem.





„Turnīra otrā kārta notiks 22.decembrī. Gaidām novusa cienītājus,” saka I.Bambulis.