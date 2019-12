Novuss: spraigās cīņās noskaidro labākos

Otrajos Ziemassvētkos Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks” notika nu jau tradicionālās Beļavas pagasta atklātās sacensības novusā "Zelta kija 2019".







Tajās piedalījās 22 dalībnieki no Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Talsiem, Balviem un Apes (18 kungi un 4 dāmas). Par to informē sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis.







Visu dienu notika spraigas cīņas. Rezultātā dāmām 1.vietu izcīnīja Līga Vabulniece no Apes, 2.vietā - Vaira Kalniņa no Druvienas, 3.vieta - Aigai Putnei no Ozolkalna.







Kungiem pēc finālspēlēm ar vienādu punktu skaitu vietu sadalījumu izšķīra mazie setu punkti. 1.vieta - Jurģim Lācim no Smiltenes novada, 2.vieta - Dainim Ķellem no Valmieras, 3.vieta - Igoram Bambulim no Ozolkalna.