Olimpiskā diena: skolu sacensības krosā Lejasciemā

Olimpiskās dienas ieskaņā 20.septembrī visu iecienītajā Lejasciema skriešanas vietā notika skolu sacensības rudens krosā. Uz sacensībām bija ieradušies 185 dalībnieki.

Latvijas Olimpisk0 karogu pacēla Latvijas jaunatnes Olimpiādes medaļnieks Lauris Lapsa. Pēc kopējās rīta vingrošanas kompleksa izpildes sacensības uzsāka paši mazākie - 1.-3.klašu grupas - dalībnieki.

Meitenēm 500m skrējienā 1.vietu izcīna Ksenija Oņiskiva (2:05,3) no Lizuma vidusskolas, 2. vietā - Marta Žīgure (2:08,5)no Lejasciema vidusskolas, 3.vietā - Paula Vilkauša (2:17,8) no Gulbenes 2.vidusskolas.

Zēniem 500m .skrējienā 1.vietu izcīna Niks Ronis (1:50,3) no Gulbenes nova avalsts ģimnāzijas (GNVĢ), 2.vietu - Andis Kūlītis (1:50,5) no Gulbenes 2.vidusskolas, 3.vietu - Raivo Berkolds (2:01,3) no Gulbenes 2.vidusskolas.



4.-5.klašu grupā meitenēm 800m skrējienā 1.vietu izcīna Sintija Birzniece (3:10,1), 2.vietu - Karlīne Nakoskina (3:17,0 un 3.vietu - Emīlija Posse (3:17,3) visas no Gulbenes NVĢ.

Zēniem 800m skrējienā 1.vietu izcīna Igors Kūlītis (3:03,3) no Gulbenes 2.vidusskolas, 2.vietu - Adrians Laizāns (3:06,9) no Gulbenes NVĢ, 3.vietu - Gustavs Aišpurs-Lukša (3:08,8) no Stāķu pamatskolas.



6.-7.klašu grupā meitenēm 1000m skrējienā 1.vietu izcīna Gerda Berkolde (4:15,0), 2.vietu - Nikola Berkolde (4:19,3) abas no Lejasciema vidusskolas un 3.vietu - Estere Tuča (4:28,9) no Gulbenes 2.vidusskolas.

Zēniem 1500m skrējienā 1.vietu izcīna Artūrs Filips Igaviņš (5:22,5), 2.vietu - Reinis Širaks (5:51,3) abi no Lejasciema vidusskolas, 3.vietu - Kristers Ķikusts (5:51,4) no Gulbenes NVĢ.



8.-9. klašu grupā meitenēm 1500m skrējienā 1.vietu izcīna Jolanta Pence (5:57,5) no Lejasciema vidusskolas, 2.vietu - Ance Katane (6:14,2) no Gulbenes NVĢ, 3.vietu - Elizabete Galvane (6:17,9) no Lejasciema vidusskolas.

Zēniem 2000m skrējienā 2000m skrējienā 1.vietu izcīna Rolands Blūms (7:30,8), 2.vietu - Oskars Kuropatkins (8:01,2), abi no Gulbenes 2 vidusskolas, 3.vietu - Jānis Kubuliņš (8:07,9) no Lejasciema vidusskola.



10.-12. klašu grupā meitenēm 1500m skrējienā 1.vietu izcīna Violeta Semjonova (6:07,2) no Lejasciema vidusskolas, 2.vietu - Santa Vīksniņa (6:32,8) no Gulbenes 2.vidusskolas, Hanna Kalēja (6:40,2) no Gulbenes NVĢ.

Zēniem 3000m skrējienā 1.vietu izcīna Lauris Lapsa (10:11,1) no Gulbenes 2.vidusskola, 2.vietu- Everts Kovaļkovs (11:24,5) no Lizuma vidusskolas, 3.vietu - Arvis Šuksts (11:27,3) no Lejasciema vidusskolas.



Liels paldies sporta skolotājiem Aigaram, Ilvai Bērziņiem un viņu skolas audzēkņiem par teicami sagatavotu sacensību vietu!