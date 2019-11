Orientēšanās: par Pašvaldību kausu Brīvības rogainingā cīnās četras Gulbenes novada komandas

Komandas no 14 Latvijas pašvaldībām 16.novembrī satikās Jaunpiebalgā, lai tās ainaviskajā apkārtnē cīnītos par Brīvības rogaininga Pašvaldību kausu. Starp 138 dalībniekiem no 64 Latvijas pašvaldību komandām bija arī 4 Gulbenes novada komandas, kurās startēja Sarmīte Gobiņa, Inese Žīgure, Dārta putne, Roberts Putnis, Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne, Normunds Zaharāns un Rolands Blūms. Kopvērtējumā Gulbenes novada pašvaldība ierindojās 8.vietā. Par to informē Daiga Krēsliņa.

"Par kausa ieguvi 4 stundu distancē sacentās 14 Latvijas pašvaldības - drosmīgākās, izturīgākās un uzņēmīgākās. Lielākā pārstāvniecība bija mājiniekiem - Jaunpiebalgas novadam, bet no viesiem - Mārupes novadam. Tālāko ceļu uz Jaunpiebalgu mēroja komandas no Durbes un Saldus novadiem. Kārļa Miesnieka iecienītās ainavas no Viņķu kalna, Gaujas līkločus, Kupolmājas, Jēču kalna skatus, Piebalgas puses mežus un laukus iepazina pašvaldību komandas arī no Kandavas, Olaines, Saulkrastu, Kocēnu, Tukuma, Gulbenes, Apes, Alūksnes, Madonas un Vecpiebalgas novadiem," stāsta D.Krēsliņa.



Uzvarētāju balvas vīriešu komandu konkurencē izcīnīja mājinieki - Jaunpiebalgas pašvaldības pārstāvji, savukārt sieviešu komandu konkurencē – Gulbenes novads, bet jauktajā – Kocēnu novads.

"Kā jau katru Brīvības rogainingu - ieguvēji ir visi, bet uzvarētājs tikai viens. 2019. gadā Brīvības rogaininga Pašvaldības kausu ieguva Apes novada pašvaldība. Otro vietu ieguva Saldus novads, bet trešo - Kocēnu novads. Īpaši izgatavoto balvu Jaunpiebalgas novada pašvaldības vārdā Apes novada pašvaldības sportistiem pasniedza Jaunpiebalgas domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs," stāsta D.Krēsliņa.