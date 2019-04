Orientēšanās: sacensībās piedalās piecu novada skolu audzēkņi

Gulbenes pilsētas Spārītes parka teritorijā 24.aprīlī notika novada skolu sacensības orientēšanās sportā visās vecuma grupās. Uz sacensībām bija ieradušies 54 dalībnieki no piecām novada skolām. Par to informē Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Andrejs Andževs.

Uzvarētāji: vecākajā grupā zēniem pirmo vietu izcīnīja Jānis Šķirpāns,otro - Krists Cirpons (abi no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas), trešo - Everts Kovaļkovs (Lizuma vidusskola).

Vidējā grupā zēniem pirmo vietu izcīnīja Normunds Zaharāns (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), otro - Gustavs Galvans (Lejasciema vidusskola) un trešo - Ermīns Neilands (Gulbenes 2.vidusskola).





Meitenēm šajā pašā grupā pirmo vietu izcīnīja Dārta Putne (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), otro - Sendija Leona (Gulbenes 2.vidusskola) un trešo - Madara Bērziņa (Gulbenes novada valsts ģimnāzija).





Jaunākajā grupā zēniem pirmo vietu izcīnīja Lauris Kokins (Gulbenes 2.vidusskola), otro - Nils Glāznieks un trešo Ričards Oņikovs (abi no Lizuma vidusskolas).





Meitenēm šajā pašā vecuma grupā pirmo vietu izcīnīja Kristiāna Ance Šolina (Gulbenes sākumskola), otro - Alise Kostigova un trešo - Kristiāna Zvaigzne (abas no Lizuma vidusskolas).





Visjaunākajā grupā zēniem pirmo vietu izcīnīja Druvis Elksnītis (Gulbenes sākumskola), otro - Rafaels Vavilins (Gulbenes 2.vidusskola) un trešo - Valters Tišanovs (Gulbenes sākumskola).





Meitenēm šajā pašā grupā pirmo vietu izcīnīja Viola Šķirpāne, otro - Paula Bētere (abas no Gulbenes 2.vidusskolas) un trešo - Elīna Vagule (Gulbenes sākumskola).





A.Andževs par sacensību vietas noformēšanu, iekārtošanu un raitu norisi pateicas Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas orientēšanās trenerei Sarmītei Gobiņai un viņas audzēkņiem.