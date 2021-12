Otrajā puslaikā “Gulbenes Buki/BJSS” saņemas un izcīna uzvaru

Uzvaru Latvijas basketbola čempionāta “Ramirent” Nacionālās basketbola līgas spēlē 10.decembrī piedzīvoja “Gulbenes Buki/BJSS”, tiekoties ar “VEF BA Valka”. Spēles rezultāts - 71:58 (22:23; 14:17; 22:8; 13:10).



Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis stāsta, ka “buki” bija “pilnīgi negatavi šai spēlei”, bija problēmas ar koncentrēšanos pirmajā puslaikā un netika galā ar “Valku”. “Pārtraukumā bija nopietnas pārrunas ar treneri, un komanda pēc pārtraukuma spēli turpināja tāda, kādai tai būtu jābūt. Komanda saņēmās, un trešo ceturtdaļu mēs vinnējām pārliecinoši. Mēs salauzām spēli trešajā ceturtdaļā. Tad viss aizgāja tā, kā tam bija jāaiziet. Ceturtā ceturtdaļa jau bija tāda formalitāte, un varēja uzspēlēt rezervisti. Beigās viss bija kārtībā. Mierīgu prātu varēja spēli pabeigt līdz galam, bet sākums nebija nekas labs,” rezumē G.Rikveilis.

Arī komandas galvenais treneris Raimonds Gabrāns atzīst, ka pirmajā puslaikā aizsardzība nebija līmenī, līdz ar to spēlē zuda pārliecība arī uzbrukumā. Bija problēmas ar koncentrēšanos. Sākumā domāja, ka spēle aizies viegli, jo pirms tam “Gulbenes Buki” jau viņus bija uzvarējuši. “Pretinieki bija sagatavojušies. Katra spēle ir citādāka, un jau no spēles sākuma pretinieks jāuztver nopietni, nevar atslābt. Spēles sākums bija samocīts. Prieks, ka otrajā puslaikā spēlētāji saņēmās. Pārtraukumā man bija nopietna saruna ar puišiem, ka dzīvē pats no sevis nekas nenotiek, arī basketbolā, pašiem viss jādara. Jāstrādā aizsardzībā, tad arī uzbrukumā rodas pārliecība, un līdz ar to arī rezultāts ir labāks,” stāsta R.Gabrāns.

Nākamo spēli “Gulbenes Buki/BJSS” aizvadīs sestdien, 18.decembrī, kad Gulbenes sporta centrā tiksies ar BK “Jēkabpils” komandu, kuras treneris ir Artūrs Brūniņš, turklāt komandā spēlē daudz bijušo “buku”. R.Gabrāns uzsver, ka “Gulbenes Buki” tiksies ar pieredzējušu un labu komandu. “Būs jārāda labs basketbols, lai uzvarētu šo komandu,” saka R.Gabrāns.