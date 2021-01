Par ralliju “Sarma” vēl nav skaidrības

Tas, vai šogad notiks tradicionālais rallijs “Sarma”, vēl ir zem ļoti lielas jautājuma zīmes.

Jānis Sniedzāns (SIA “Gulbenes auto-moto”), kurš ir viens no sacensību organizatoriem, “Dzirkstelei” apstiprina, ka Igaunijas Autosporta savienība pieņēmusi mūsu organizatoru piedāvājumu un gatavojas sezonu atklāt Gulbenes pusē. Rallija “Sarma” norise ieplānota 19. un 20. februārī, un tas būtu gan Latvijas, gan Igaunijas rallija čempionāta pirmais posms.

Vēl divas sacīkstes Latvijā noteiktas kā Igaunijas čempionāta rezerves posmi. Proti, ja rallijs “Sarma” nevarēs notikt, sacensības tiks aizstātas ar ralliju “Alūksne”, kuru plānots rīkot nedēļu vēlāk - 27. un 28. februārī. Tam jābūt Latvijas čempionāta otrajam posmam. Ja arī Alūksnē rallijs nevarēs notikt, kā otrs rezerves posms ir jaunais Tukuma rallijs, kam jānotiek no 17. līdz 19. septembrim.

J.Sniedzāns stāsta, ka par ralliju Gulbenē šobrīd nav skaidrības, jo nav zināms, kā attīstīsies situācija ar Covid-19 un dažādiem ierobežojumiem. “No mūsu organizatoriskās, tehniskās puses gandrīz viss jau ir pabeigts, bet šonedēļ ir jāsaprot, vai vispār atļaus rīkot. Nedaudz pamainījām ātrumposmus, lai arī interesantāk sportistiem, bet to mēs darām katru gadu. Redzēs, vai tas viss nebūs velti. Nav arī skaidrības, kā būs ar sportistiem, kuri ieradīsies uz ralliju no citām valstīm. Pirms sākām gatavoties rallijam, bija zināms, ka pietiek ar 48 stundu negatīvu Covid-19 testu, bet tagad jau ir jādodas pašizolācijā, tāpēc nezinu, kā būs. Skaidrs ir tas, ja arī rallijs notiks, atklāšanas kā tādas jebkurā gadījumā nebūs. Tik daudz jau neatcels ierobežojumus,” stāsta J.Sniedzāns.

SIA “Gulbenes auto-moto” iesniegusi finanšu pieprasījumu pašvaldībai par šajā gadā plānotajiem autorallijiem. 2021.gada autorallijam “Sarma” no pašvaldības ir pieprasīti 10 000 eiro. Savukārt 5000 eiro ir prasīti minirallija “Gulbis” organizēšanai. Deputāti pagājušā gada decembra domes sēdē atbalstīja šo finanšu pieprasījumu.