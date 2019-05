Pauerliftings: komandu vērtējumos - labi rezultāti

Gulbenē4.maijā norisinājās Gulbenes novada atklātais čempionāts, LK 8. posms un Latvijas čempionāts spēka trīscīņā un Latvijas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus kurās kopā piedalījās 142 dalībnieki (Lietuva, Rīga, Rēzekne, Gulbene, Valmiera, Viesīte Jēkabpils, Daugavpils, Jelgava, Rembate, Aizkraukle, Baldone, Bauska un Krāslava).



Gulbenes novada čempionātā spēka trīscīņa, Latvijas kausa 8.posmā "Gulbenes K.S.P." Sporta kluba spēka trīscīņas komandu pārstāvēja 18 atlēti.





Sieviešu grupā: svara kategorijā līdz 52 kg 2.vietu izcīnīja Danīna Dace Krūmiņa ar rezultātu 227,5 kg, 4.vietu izcīnīja Larisa Cīrule ar rezultātu 205 kg, svara kategorijā virs 63 kg 1.vietu ar jaunu Latvijas rekordu summā izcīnīja Marika Magaziņa ar rezultātu 447,5 kg, absolūtajā vērtējumā 1.vieta, 5.vietu izcīnīja Ilona Grīga ar rezultātu 197,5 kg.



Jauniešu grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Rihards Širaks ar rezultātu 380 kg, 4.vietu izcīnīja Gundars Uzuliņš ar rezultātu 370 kg, svara kategorijā virs 83 kg 3.vietu izcīnīja Juris Mauriņš ar rezultātu 340 kg.



Junioru grupā: svara kategorijā virs 83 kg 2.vietu izcīnīja Rihards Pavlovs ar rezultātu 607,5 kg.



Open grupā: svara kategorijā līdz 59 kg 1.vietu izcīnīja Andrejs Šilo ar rezultātu 457,5 kg, 3.vietu izcīnīja Rolands Cīrulis ar rezultātu 330 kg, svara kategorijā līdz 105 kg 3.vietu izcīnīja Ēriks Veldre ar rezultātu 495 kg, svara kategorijā līdz 120 kg 3.vietu ar jaunu personīgo rekordu izcīnīja Ints Sīlis ar rezultātu 352,5 kg.



Veterānu V40 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 2.vietu izcīnīja Raitis Vinters ar rezultātu 455 kg, svara kategorijā virs 83 kg 2.vietu izcīnīja Raimonds Grīgs ar rezultātu 507,5 kg.



Veterānu V50 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu ar jaunu personīgo rekordu izcīnīja Ringolds Kļaviņš ar rezultātu 402,5 kg.

Veterānu V60 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 2.vietu izcīnīja Ēriks Dumārovs ar rezultātu 282,5 kg, 3.vietu izcīnīja Jānis Vanags ar rezultātu 260 kg, svara kategorijā virs 83 kg 2.vietu izcīnīja Jānis Pērkons ar rezultātu 315 kg.



Latvijas čempionātā spēka trīscīņā ar ekipējumu "Gulbenes K.S.P." Sporta kluba spēka trīscīņas komandu pārstāvēja 17 atlēti.







Sieviešu grupā: svara kategorijā līdz 47 kg 2.vietu izcīnīja Larisa Cīrule ar rezultātu 205 kg, svara kategorijā līdz 52 kg 2.vietu izcīnīja Danīna Krūmiņaar rezultātu 227,5 kg, svara kategorijā virs 84 kg 1.vietu izcīnīja Marika Magaziņa ar rezultātu 447,5 kg, absolūtajā vērtējumā 1.vieta, 2.vietu izcīnīja Ilona Grīga ar rezultātu 197,5 kg.



Komandu vērtējumā 2.vieta!



Jauniešu grupā: svara kategorijā līdz 59 kg 2.vietu izcīnīja Rihards Siraks ar rezultātu 380 kg, 4.vietu izcīnīja Rolands Cīrulis ar rezultātu 330 kg, svara kategorijā līdz 74 kg 2.vietu izcīnīja Gundars Uzuliņš ar rezultātu 370 kg, svara kategorijā līdz 93 kg 3.vietu izcīnīja Juris Maurins ar rezultātu 340 kg.



Komandu vērtējumā tika izcīnīta 3.vieta!



Junioru grupā: svara kategorijā līdz 93 kg 2.vietu izcīnīja Rihards Pavlovs ar rezultātu 607,5 kg.



Komandu vērtējumā 6.vieta!



Open grupā: svara kategorijā līdz 59 kg 1.vietu izcīnīja Andrejs Šilo ar rezultātu 457,5 kg.



Komandu vērtējumā 4.vieta.



Veterānu V40 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Raitis Vintersar rezultātu 455 kg, svara kategorijā līdz 93 kg 2.vietu izcīnīja Raimonds Grīgs ar rezultātu 507,5 kg, absolūtajā vērtējumā 3.vieta, svara kategorijā līdz 105 kg 2.vietu izcīnīja Ēriks Veldre ar rezultātu 495 kg.



Veterānu V50 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Ringolds Kļaviņš ar rezultātu 402,5 kg.



Veterānu V60 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Jānis Vanags ar rezultātu 260 kg.



Veterānu V70 grupā: svara kategorijā līdz 66 kg 1.vietu izcīnīja Ēriks Dumārovs ar rezultātu 282,5 kg, absolūtajā vērtējumā 2.vieta, svara kategorijā līdz 93 kg 1.vietu izcīnīja Jānis Pērkons ar rezultātu 315 kg, absolūtajā vērtējumā 3.vieta.



Komandu vērtējumā 2.vieta!



Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu "Gulbenes K.S.P." Sporta kluba svaru stieņa spiešanā guļus komandu pārstāvēja 23 atlēti.





Sieviešu grupā: svara kategorijā līdz 47 kg 1.vietu izcīnīja Larisa Cīrule ar rezultātu 45 kg, svara kategorijā līdz 52 kg 2.vietu izcīnīja Danīna Krūmiņaar rezultātu 45 kg, svara kategorijā virs 84 kg 2.vietu izcīnīja Marika Magaziņa ar rezultātu 82,5 kg, 2.vietu izcīnīja Ilona Grīga ar rezultātu 52,5 kg.



Komandu vērtējumā 2.vieta!



Jauniešu grupā: svara kategorijā līdz 59 kg 3.vietu izcīnīja Rolands Cīrulis ar rezultātu 77,5 kg, 4.vietu izcīnīja Rihards Siraks ar rezultātu 75 kg, svara kategorijā līdz 66 kg 4.vietu izcīnīja Alans Karuzins ar rezultātu 70 kg, svara kategorijā līdz 74 kg 2.vietu izcīnīja Gundars Uzuliņš ar rezultātu 97,5 kg, svara kategorijā līdz 93 kg 2.vietu izcīnīja Juris Maurins ar rezultātu 80 kg.



Komandu vērtējumā tika izcīnīta 2.vieta!



Junioru grupā: svara kategorijā līdz 93 kg 3.vietu izcīnīja Rihards Pavlovs ar rezultātu 152,5 kg.





Komandu vērtējumā 6.vieta!



Open grupā: svara kategorijā līdz 59 kg 1.vietu izcīnīja Andrejs Šilo ar rezultātu 107,5 kg, svara kategorijā līdz 105 kg 2.vietu izcīnīja Dzintars Lācis ar rezultātu 180 kg.





Komandu vērtējumā 6.vieta!



Veterānu V40 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Raivis Bogdanovs ar rezultātu 135 kg, 2.vietu izcīnīja Raitis Vinters ar rezultātu 130 kg, svara kategorijā līdz 93 kg 5.vietu izcīnīja Raimonds Grīgs ar rezultātu 132,5 kg, svara kategorijā līdz 105 kg 1.vietu izcīnīja Ēriks Veldre ar rezultātu 130 kg, svara kategorijā līdz 120 kg 1.vietu izcīnīja Sandis Andersons ar rezultātu 212,5 kg.



Veterānu V50 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 1.vietu izcīnīja Vilnis Lamsteris ar rezultātu 125 kg, absolūtajā vērtējumā 3.vieta, 2.vietu izcīnīja Ringolds Kļaviņš ar rezultātu 105 kg.



Veterānu V60 grupā: svara kategorijā līdz 83 kg 2.vietu izcīnīja Jānis Vanags ar rezultātu 60 kg.



Veterānu V70 grupā: svara kategorijā līdz 66 kg 1.vietu izcīnīja Ēriks Dumārovs ar rezultātu 72,5 kg, absolūtajā vērtējumā 3.vieta, svara kategorijā līdz 83 kg 3.vietu izcīnīja 3.vietu Anatolijs Savickis ar rezultātu 82,5 kg, svara kategorijā līdz 93 kg 1.vietu izcīnīja Jānis Pērkons ar rezultātu 70 kg.



Komandu vērtējumā 1.vieta!





Ar komandas atlētu startiem esmu ļoti apmierināti visi izdarīja maksimāli, ko uz to brīdi varēja, komandu vērtējumos mums ir ļoti labi rezultāti gandrīz visās grupās, kurās piedalījāmies ieguvām godalgotas vietas, kā arī daudzi atlēti sasniedza savus personīgos rekordus. Turpinām piesaistīt jaunus atlētus, lai varētu vēl spēcīgāku komandu nokomplektēt rudens sezonai. Ļoti daudz pateicības vārdus saņēmām par organizēšanas līmeni, kas Gulbenē salīdzinājumā ar citām pilsētām ir ļoti augsts par ko liels paldies ir jāsaka Gulbenes sporta centra darbiniekiem, jo bez viņu palīdzības mums to būtu grūti sasniegt. Pēc katrām šāda līmeņa sacensību, jau domāju, ka vairs nevēlos organizēt šāda līmeņa sacensības, bet tagad domāju, ka neskatoties uz to, ka tas ir smags darbs, mūsu novadam tā ir prestiža lieta, jo mūs apmeklē atlēti no citām Latvijas pilsētām, līdz ar to par Gulbeni runā arī citās Latvijas pilsētās. Mēs sacensību organizēšanā esam uzstādījuši ļoti augstu latiņu un nedrīkstam vairs to samazināt. Kopumā viss iecerētais izdevās, galvenais, ka atlēti bija apmierināti, jo tas ir svarīgākais, lai sportisti justos šajās sacensībās kā mājās.

Mūsu atlēti tagad turpinās gatavoties nākošajiem startiem, galvenais lai visi izturētu šo smago sezonu un lai visiem izdodas sasniegt savus iecerētos mērķus.

Šo sacensību organizators Aigars Cīrulis saka lielu paldies Latvijas Pauerliftinga federācijai, Gulbenes novada pašvaldībai, Gulbenes Sporta centra darbiniekiem, veikalam „Gigants LV”, SIA „DMS Sfēra” un visiem pārējiem, kas atbalstīja šīs sacensības.