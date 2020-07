Pirmo reizi Gulbenē tiek organizēts basketbola turnīrs “Vasaras līga 2020”. Par to “Dzirksteli” informē biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis.

Viņš stāsta, ka basketbola turnīru “Vasaras līga 2020” organizē biedrība “Gulbenes Buki’’ sadarbībā ar Gulbenes 2.vidusskolu. Šis basketbola turnīrs notiks ārā Gulbenē, Līkajā ielā 21, kur atrodas Gulbenes 2.vidusskolas basketbola laukums.

Turnīrs norisināsies no 17.jūlija līdz 15.augustam. Spēles notiks darbdienās no pulksten 19.00 unnepieciešamības gadījumā arī sestdienās atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā katrai komandai vēlamo laiku un datumu. Organizatori gan patur tiesības spēļu laiku mainīt sliktu laika apstākļu dēļ, par to sazinoties ar attiecīgo komandu pārstāvjiem.

“17.jūlijā notiks atklāšanas spēles. Redzēs, cik komandu pieteiksies. Ceru, ka būs sešas līdz astoņas komandas, arī no kaimiņu novadiem. Turnīrā var piedalīties gan jaunieši, gan seniori - visi, kas grib sportot un uzspēlēt labu basketbolu svaigā gaisā. Arī pats domāju izveidot komandu un uzspēlēt. Tas būs brīnišķīgs pasākums brīvā dabā!” uzsver G.Rikveilis.

Viņš stāsta, ka spēles laiks regulārajā čempionātā ir 4x7 minūtes, pagarinājums - 3 minūtes.

Spēles laikā uz laukuma jāatrodas četriem komandas spēlētājiem. Regulārajā čempionātā izspēles kārtība atkarīga no komandu skaita turnīrā. Pēc komandu pieteikšanās noslēguma komandu pārstāvjiem tiks paziņots turnīra galīgais formāts. Izslēgšanas spēļu kārtība tiks paziņota, kad būs veiksmīgi iesācies turnīrs un zināms komandu skaits. Godalgoto vietu ieguvēji saņems uzvarētāju kausus un medaļas.

“Ja izdosies pirmais gads, tad noteikti turpināsim rīkot “Vasaras līgu” arī nākamajos gados. Ceru, ka būs gribētāji, kas vēlēsies uzspēlēt basketbolu. Lai cilvēki izbauda labu basketbolu svaigā gaisā!” uzsver G.Rikveilis.

“Vasaras līgas 2020” turnīrā dalība ir bez maksas. Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā astoņus spēlētājus un vienu komandas pārstāvi. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz 12.jūlijam galvenajam tiesnesim Reinim Rikveilim (e-pasts: reinis.rikveilis@gmail.com).



Nolikums un pieteikuma anketa ŠEIT.