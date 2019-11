Preiļu novada atklātajās sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gulbenieši - ceturtie

Preiļu novada kultūras centrā 9 . novembrīnotika “Preiļu novada atklātās sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” šautriņu mešanā, dambretē, dambretē (uz atdošanu), novusā individuāli, ratiņkrēslos un dubultspēlēs. Sacensībās piedalījās 8 komandas ar 69 dalībniekiem no dažādiem Latvijas novadiem, tostarp no Gulbenes novada piedalījās desmit dalībnieki. Par to informē Gulbenes novada Invalīdu biedrības priekšēdētājs Pēteris Kozlovskis.

Kopvērtējumā uzvarēja Bauskas komanda ISRB „Bauska”, otrie - Rīgas klubs „Optimists”, trešie Daugavpils invalīdu sporta biedrība „SOLIS PLUS”, bet tūlīt aiz goda pjedestāla ceturtajā vietā - Gulbenes novada invalīdu biedrība.



"Mūsējiem īpaši labi veicās novusā. Individuālajās sacensībās pirmajā vietā - Vladimirs Vasiļjevs, bet godalgoto otro vietu izcīnīja Jānis Ūdris. Novusā ratiņkrēslos augsto otro vietu izcīnīja Atāls Vajevskis. Ir attaisnojušies iknedēļas treniņi novusā. Augstās izcīnītās vietas dot papildus stimulu arī turpmāk aktīvi trenēties un pilnveidoties," stāsta P.Kozlovskis.