Tradicionālā ziemas rallija “Sarma”, kuram bija paredzēts dot startu 21.februārī, norise tiek pārcelta uz nākamā gada sacensību sezonu. Par to “Dzirksteli” informē Jānis Sniedzāns, kurš ir viens no rallija “Sarma” rīkotājiem.

Šis jau ir otrais gads, kad nenotiek rallijs “Sarma”. Pagājušajā gadā pievīla ziema, tādēļ rallija organizatori pieņēma lēmumu ralliju “Sarma 2020” atcelt, šogad “Sarma 2021” nav iespējams noorganizēt valstī izsludināto aizliegumu dēļ saistībā ar Covid-19.

J.Sniedzāns skaidro, ka šobrīd nav iespējams veikt visas nepieciešamās darbības, lai noorganizētu ralliju, piemēram, saskaņošanu ar iedzīvotājiem, kuru dzīvojamās mājas atrodas rallija ātrumposmu norises vietās. “Nedrīkst jau iet pie citiem mājās - tas bija viens no iemesliem. Varbūt šo vēl kaut kā arī varētu atrisināt, bet līdz 7.februārim ir aizliegts rīkot treniņus, un tad paliek tikai divas nedēļas līdz rallijam - kas to zina, kas būs. Arī mediķi tagad noslogoti. Kur tad es tagad paprasīšu sešas ātrās palīdzības brigādes? Labi, varbūt var uzrunāt un pieaicināt privātos, bet policisti, zemessargi - viņi noteikti netiek. Bet galvenais iemesls jau ir tas, ka nedrīkst, un, ja arī drīkstētu, būtu neiespējami piesaistīt visus strādniekus. To vienkārši šogad nu nekādi nevar izdarīt. Ņemot vērā laika apstākļus, ceļus, kādi ir tagad, varētu noorganizēt ļoti labu ralliju. Cerams, ka nākamgad rallijs “Sarma” būs,” saka J.Sniedzāns.

Mājaslapā “4.rati.lv” vēstīts, ka 2021.gada Latvija rallija čempionāta norisē tika plānoti pieci sacensību posmi: rallijs “Alūksne”, rallijs “Sarma”, “Viru” rallijs Igaunijā, rallijs “Liepāja”, kā arī jaunizveidotais projekts – rallijs “Tukums-Latvija”.

Alūksnes pusē gaidāmais Latvijas rallija čempionāta posms, kas sākotnēji bija ieplānots šoziem, pārcelts uz vasaru. Organizatori sola, ka pēc Covid-19 ierobežojumu beigām turpmākajos gados “Rally Alūksne” atkal risināsies ziemā.