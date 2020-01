"Rally Alūksne" tiek pārcelts uz februāri

”Rally Alūksne”, kas bija paredzēts 17. un 18. janvārī, ziemai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ tiek pārcelts. Svētdien pēcpusdienā rallija organizatori pavēstīja, ka rallijs tiek pārcelts uz 21.-22.februāri.

Organizatori informē, ka visas iepriekšpārdošanā nopirktās ieejas kartes būs derīgas, kā arī lūdz sportistiem un apmeklētājiem sazināties ar viesnīcām, lai vienotos par rezervāciju pārcelšanu.

”Laikapstākļi šobrīd ir tādi, kādi tie ir. Jā, šobrīd ir neliels sals, bet mēs negribam riskēt. Negribām piedzīvot situāciju, kāda pirms pāris gadiem bija mūsu kaimiņiem, kad, pierakstot trasi, bija dubļi un iestājies atkusnis. Mēs esam pieraduši pie kārtīgiem ziemas rallijiem, bet šobrīd ziema nav ne pie mums, ne citviet Skandināvijā. Sinoptiķi šobrīd sola labākus ziemas apstākļus februāra beigās un marta sākumā, tāpēc mums atliek cerēt uz to. Šis ir pareizākais solis, lai beigās būtu apmierināti gan sportisti, gan skatītāji. Jā, mēs varējām gaidīt nākamo piektdienu un tad paziņot, bet tas nebūtu godīgi ne pret sportistiem, ne skatītājiem. Tagad visi var sākt laicīgi pārplānot.”

”Jā, varējām riskēt un nepārcelt ralliju, un cerēt, ka iestāsies sals. Bet kas būtu, ja nebūtu sniegs, bet tikai sasalusi grants? Kam tas patiktu? Zinu, ka vairāki sportisti ir izbaudījuši tādus apstākļus, kad pēc katra ātrumposma riepas ir beigtas. Mēs to negribam piedzīvot. Ja nebūtu citu variantu, tad riskētu un nepārceltu ralliju, bet šobrīd kalendārā bija brīvi datumi, kas nepārklājas ar citiem rallijiem, tāpēc arī tika pieņemts tāds lēmums. Tagad mums rallijs notiks pēc Zviedrijas WRC, tāpēc pastāv iespēja, ka varbūt tagad uz mūsu ralliju atbrauks kāds braucējs, kurš varbūt iepriekš nebija plānojis braukt.”

‘Rally Alūksne’ organizatori atklāj, ka rallijs viņiem gandrīz ir jāorganizē no jauna. ”Principā rallijs mums tagad gandrīz jāsāk organizēt no sākuma. Jā, ceļi paliek, bet visas saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, policiju un glābējiem ir jāveic no jauna. Bet nav variantu, iesim un darīsim visu, lai sportisti, skatītāji un atbalstītāji varētu izbaudīt īstu un kārtīgu ziemas ralliju. Tas mums ir galvenais. Jā, mums tas sagādās neērtības, papildus izmaksas, jo līdz šim jau ceļos tika ieguldīti lieli līdzekļi, taču šobrīd neko mēs nevaram izdarīt.”



”Labā ziņa šajā visā ir tā, ka, ja tagad pēkšņi uzsaltu un mēs spētu aizvadīt ralliju, kā bija plānots sākumā, tad ātrumposms uz ezera noteikti nenotiktu, bet tagad pastāv iespēja, ka šis ātrumposms varētu realizēties.”

Tāpat organizatoru komanda piebilda, ka interese par ralliju bija liela, tāpēc redzētais pieteikumu skaits neatspoguļo to patieso ainu, kāda interese no braucējiem bija dzīvē.