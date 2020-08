“Reinīša kausā” piedalās 27 copmaņi

Katru gadu vasarā “Jaunārēs” rīko makšķerēšanas sacensības “Reinīša kauss”. Šogad tas norisinājās jau 14.reizi. “Piedalīties vienmēr ir aicināti visi interesenti bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. Pirmo vietu iegūst dalībnieks ar vislielāko noķerto zivi,” saka “Reinīša kausa” organizators Vilnis Ziediņš.

V.Ziediņš stāsta, ka šogad sacensībās piedalījās 27 copmaņi vecumā no 4 līdz 78 gadiem, kuri bija ieradušies no Gulbenes, Jelgavas, Smiltenes novadiem un Rīgas. “Iesildoties un testējot ēsmas, smiltenietis Rolands Balcers pirms starta noķēra brangu karpu 6,14 kilogramus smagu, līdz ar to cope solījās būt aktīva, taču beigās izrādījās, ka ar to arī cope beidzās. Par uzvarētāju šogad kļuva četrpadsmitgadīgā Sonora Ziediņa, kura jau sacensību pirmajās minūtēs izvilka 130 gramus smagu raudiņu, kas beigu beigās izrādījās pati smagākā. Rezultāti bija tik blīvi, ka 1.vietu no 6.vietas šķīra pārdesmit grami,” stāsta V.Ziediņš.

Noslēdzoties makšķerēšanas sacensībām, jaunizveidotajā volejbola laukumā norisinājās dinamiskais pludmales volejbola turnīrs “King of the beach”, kur 12 dalībnieku konkurencē laurus plūca četrpadsmitgadīgais jaunietis Matīss Šalkovskis no Vangažiem, balvā saņemot SIA “Pirtslietu Darbnīcas” dāvāto specbalvu.

“Reinīša kauss” ir izcīnīts, bet makšķerēšana turpinās līdz vēlam rudenim! Esiet vienmēr gaidīti “Jaunārēs!” aicina V.Ziediņš.