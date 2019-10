Rudens skriešanas un nūjošanas sacensību “Ieskrien Rudenī 2019” NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus sporta aktivitātēs.

Popularizēt taku skriešanu un nūjošanu, veicināt veselīgu dzīvesveidu pieaugušo un jauniešu vidū.

2. Vieta un laiks

‘’Ieskrien Rudenī” 2019.gada 12. oktobrī

Gulbenes novada, Galgauskā, pie Sporta halles (15km no Gulbenes)

Sacensību starts: 11:00, Iepazīšanās ar trasi un nummuru izņemšana no plkst.9:30

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē Galgauskas pagasta pārvalde

Sacensību galvenais tiesnesis un sekretārs Līga Ende-Griķe – tel: 27430303

Atbildīgais par distancēm Līga Ende-Griķe

4. Sacensību dalībnieki un norise

Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlme nedaudz izkustēties un izbaudīt skaisto Galgauskas pagasta apkārtni.

“Ieskrien Rudenī 2019” – trases garums atkarīgs no vecuma grupas. Sacensībās var piedalīties ikviens kurš vēlas skriet vai nūjot un izbaudīt Galgauskas pagasta skaisto apkārtni.

5. Apbalvošana: Ar veicināšanas un mūsu atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1-3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. Nūjotājiem apbalvo trīs ātrākos vīriešus un trīs ātrākās dāmas.

6. Piezīmes: Dalībnieks, vai viņu pavadošā persona, uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai, un apliecina to ar savu parakstu saņemot dalībnieka numuru. Skrējiena “Ieskrien Rudenī” organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamām traumām, vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.