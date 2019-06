Šautriņu mešana: lizumniete Zeltīte Strade pārstāvēs Latviju Pasaules čempionātā

16.jūnijā tika aizvadīts pēdējais no četriem atlases posmiem, kurā lizumniete Zeltīte Strade izcīnīja tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules kausā šautriņu mešanā. Sacensības risināsies oktobrī Rumānijā, un Latvijas izlasi pārstāvēs četras dāmas un četri kungi.



Atlases sacensības izrādījās ļoti saspringtas, un tikai pašās beigās noskaidrojās pamatizlases dalībnieki. Biedrība “Latvijas darts organizācija” paziņoja, ka Latviju šajās sacensībās pārstāvēs Z.Strade no Lizuma, Anda Seimane no Jēkabpils, Kristīne Mickus no Priekules un Marija Ružāne no Viļāniem, kā arī četri kungi.



Z.Strade stāsta, ka četrās atlases kārtās piedalījās astoņas dāmas, kuras pretendēja uz vietu Latvijas izlasē un bija izvērtētas pēc sacensību rezultātiem reitinga tabulā. Šīs sacensības notika gan Latvijas čempionātā, gan Igaunijas un Lietuvas atklātajos čempionātos. Tā kā Zeltīte nebija piedalījusies vairākos sacensību posmos, tad pretendentu sarakstā viņa bija ierindota ar 8. kārtas numuru, taču pēc četriem atlases sabraukumiem izlases sastāvā jau ierindojās kā trešā.



Lai piedalītos šajās sacensībās, ir nepieciešamas zināmas finanses un bez biedrības sniegtā atbalsta vajadzīgs arī pašas sportistes līdzfinansējums, tāpēc Zeltīte cer uz saprotošiem sponsoriem. Piebilstams, ka Zeltīte ir deviņkārtēja Latvijas čempione šautriņu mešanā un nebūt ne pirmo reizi pārstāvēs Latvijas un mūsu novada godu Pasaules vai Eiropas čempionātā. Vai viņai izdosies tikt arī pie desmitkārtējās Latvijas čempiones titula, ir grūti teikt, jo, pēc pašas sportistes vārdiem, jaunās paaudzes sportisti ir ļoti nopietni konkurenti.