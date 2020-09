Sekmīgi startē FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 3.posmā

“Gulbenes BJSS/SK “Lejasciems”” distanču slēpotāji 12. un 13.septembrī piedalījās FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 3.posmā. Par to informē Dana Puidze.

Šoreiz sacensības aizraujošākas darīja sacensību distances. Pirmajā dienā jaunie sportisti devās uz Rīgu, kur Uzvaras parkā notika komandu sprints. Savukārt otrajā sacensību dienā rollerslēpotāji devās uz Siguldu, kur “Fisher Slēpošanas centrā” bija jāsacenšas duatlonā (skriešana plus rollerslēpošana), šāda formāta sacensības Latvijas čempionātā notika pirmo reizi,” stāsta D.Puidze.

Katrā no sacensību dienām mājās tika pārvesta kāda medaļa. Pirmajā dienā māsas Anna Nikola un Gerda Asnāte Berkoldes S 14 grupā izcīnīja 3.vietu komandu sprintā 2,4 km (600m X4). Savukārt duatlonā (1 km plus 4,8 km) medaļu saņēma Artūrs Filips Igaviņš, V14 grupā izcīnot 2.vietu un līdz pēdējam mirklim cīnoties par 1.vietu. “Šīs bija ļoti aizraujošas sacensības, un mūsu komanda lieliski parādīja savu saliedētību, no sirds jūtot līdzi un atbalstot komandas biedrus,” saka D.Puidze.