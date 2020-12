SK “Lejasciems” slēpotāji trenējās nometnē "Smeceres silā”

SK “Lejasciems” 24 slēpotāji rudens brīvdienas pavadīja nometnē ,,Smeceres silā”. Nometne ir īsts pārbaudījums katram, kurš pievienojas slēpotāju komandai.

“Šajā nometnē lielajiem pievienojās mazie, kuri tikai šogad uzsāka treniņus. Esot prom no mājām, rodas daudz uzdevumu: saklāt gultu, atrast īstās zeķes un bikses, pašam izturēt rītarosmi un divus treniņus, bet vēl grūtāk izturēt vakarā, kad dziesmu konkursa laikā skan mīļas dziesmas. Nogurums māc sirdi, vajag izturēt un nekreņķēties. Šeit nāk palīgā lielās meitenes un istabiņas biedri, pasēž uz gultas, kamēr aizmieg, uzliek telefonā pasaciņu. Lielie nekad nepabrauks garām, ja mazais ir nokritis vai sakreņķējies. Slēpotāju vecāki, mums ir paši labākie bērni, paši labākie un atbildīgākie, kad to vajag dzīves situācijās! Mēs, treneri, esam lepni, ka ar jūsu atbalstu mums ir tik laba komanda. Nometnē pamata akcents tika likts uz rollerslēpošanu, uz sarežģīto trašu pievarēšanu un tehnikas uzlabošanu. Tika nobraukti 80-160 km, kā nu kuram bija pa spēkam. Esam priecīgi par to, ka paspējām pirms visiem aizliegumiem izdarīt šo apjomīgo darbu. Paldies Gulbenes novada domei par atbalstu un šo iespēju! Lai jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku; lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!” saka SK “Lejasciems” komanda.