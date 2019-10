Skriešanas un nūjošanas sacensības "Ieskrien rudenī" Galgauskā

Pagājušajā sestdienā, 12.oktobrī, Galgauskā norisinājās skriešanas un nūjošanas sacensības, kurās kopumā piedalījās 51 dalībnieks.

Žēl, ka daudzus nobiedēja nelabvēlīgie laikapstāķļi, bet tas netraucēja pārējiem stāties uz starta. Par spīti lietiem un vējiem sacensības notika un saku lielu paldies visiem, kuri ieradās uz Galgauskas pagasta rīkoto skrējienu "Ieskrien Rudenī".

Sacensību dalībniekiem bija jāskrien 6,2 km gara distance, bet pašiem mazākajiem - 200 m un 1 km distance. Sacensību beigās apbalvošanā visi sacensību dalībnieki tika pie medaļām un balviņām. Paldies Galgauskas pagasta pārvaldei un Gulbenes novada pašvaldībai par iespēju sarūpēt balviņas sacensību dalībniekiem.

Pie specbalvām tika Ātrākā sacensību dalībniece Guna Ģērmane, Ātrākais sacensību dalībnieks Flavio Nunes, Jaunākā sacensību dalībniece Marta Medne, kā arī vecākais sacensību dalībnieks Vladimirs Kallass.

Pēc apbalvošanas, sadarbojoties ar suuntopulksteni.lv un pirtslietudarbnica.lv , notika arī balvu izloze, kur galvenā bija Suunto 3 Fitness sporta pulkstenis, kā arī sporta lakati no Suunto. Pulstenīti ieguva lejasciemietis Gatis Salmiņš, kurš atbrauca just līdzi, bet pēdējā brīdi izdomāja, ka tomēr varētu arī pats piedalīties, Apsveicam!

Vēlreiz saku lielu paldies visiem sacensību dalībniekiem, kuri ir gatavi, lai vai kas, stāties uz starta un pierādīt, ka īstiem sportistiem laika apstākļi nav šķērslis, lai cīnītos par medaļām.

Sacensību rezultāti

S4 grupā ātrākā un vienīgā dalībniece Marta Medne;

V4 grupā ātrākais un vienīgais drosminieks - Kārlis Griķis;

S6 pirmajā grupā - māsa Ieva Griķe no Daukstu pagasta, otrā - Keitija Straustiņa no Galgauskas;

S8 grupā ātrākā un vienīgā dalībniece Reičela Kļaviņa;

V8 grupā sacentās septiņi dalībnieki, no kuriem ātrākais Miķelis Salmiņš, otrais - Jāzeps Kubuliņš (abi puiši SK/Lejasciems), trešajā vietā atstājot Ričardu Kļaviņu no Gulbenes;

S10 grupā ar pārliecinošu pārsvaru pirmā - Laura Kallase no Gulbenes, otrā - Eila Šķendere no Galgauskas;

V10 grupiņā pirmais - Jēkabs Kubuliņš (SK/Lejasciems), otrais - Valdis Lemešs no Galgauskas, trešais - Mārcis Glāznieks (SK/Lejasciems, S12 grupā pirmā Gerda Asnāte Berkolde, bet otrā Anna Nikola Berkolde abas meitenes SK/Lejasciems);

V12 grupā pirmais - Adrians Stepe, otrais - Martins Kristers Celms (abi SK/Lejasciems), bet trešais - Mārtiņš Griķis. Daukstu pagasts šajā grupā bija visplašāk pārstāvēts, tajā piedalījās - astoņi dalībnieki;

S16 grupā pirmā - Jolanta Pence, otrā - Elizabete Galvane, trešā - Monta Zauriņa (visas meitenes no SK/Lejasciems);

V35 grupā pirmais ar pārliecinošu pārsvaru - Aivars Griķis no Daukstu pagasta, aiz sevis otrajā vietā atstājot Kasparu Kallasu no Gulbenes, bet trešais - Gatis Salmiņš no Lejasciema.

S45 grupā pirmā finišēja Inese Boldāne, bet otrā - Anita Žavrida (abas no Gulbenes);

V45 grupā pirmais Antis Zunda no Gulbenes, otrais - Jānis Circāns no Viļakas, bet trešais - Inārs Supe no Balviem;

V65 grupā pirmais - Supe no Tirzas, otrais - Ēriks Apšenieks no Balviem, bet trešais - Vladimirs Kallass no Gulbenes.

Liels paldies laika tiesnešiem Anželikai Griķei un Solvitai Brezinskai, Aivaram Griķim - par trases izveidi un Dāvim Endem. Paldies dalībniekiem - Jūs esiet eieliski!!!