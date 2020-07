Startē basketbola turnīrs “Vasaras līga 2020”

Pagājušajā piektdienā bijušās Gulbenes 2. vidusskolas basketbola laukumā pirmo reizi startēja basketbola turnīrs “Vasaras līga 2020”. Spēļu atklāšanas vakarā notika pirmās divas spēles, kuras klātienē vēroja paprāvs līdzjutēju un interesentu pulks. Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs un viens no turnīra organizētājiem Gatis Rikveilis stāsta, ka turnīram pieteikušās 9 komandas. “Balvi” un “Rugāji” no kaimiņu novadiem un “Nareka”, “Beļava”, “Millers”, “ Vecā blice”, “Brālis”, “Gulbenes brašuļi” un “Pipariņi” no Gulbenes novada. “Diemžēl nācās atteikt Madonas komandai, kura nokavēja pieteikšanās termiņu, bet spēļu grafiki jau bija saplānoti, tādēļ šo komandu mēs vairs nevarējām iekļaut turnīrā. Ja laiks vai citi neparedzēts apstākļi netraucēs, tad turnīrs noslēgsies 15. augustā. Komandas ir sadalītas divās grupās un pēc grupu spēlēm “play off” piedalīsies katras grupas divas labākās komandas. Pirmajās spēlēs “Rugāji” pieveica “Veco blici” ( 54:41), bet “Brālis” sagrāva “Gulbenes brašuļus” (52:26). Lai gan “Brāli” var uzskatīt par vienu no favorītu komandām, personīgi man ļoti patika un spēcīgi izskatījās “Rugāji”, komentē G. Rikveilis. Viņš piebilst, ka apbalvošanas ceremonijai jau sagatavoti kausi un medaļas un arī specbalva no “Sporta Bodes”, kura paredzēta finālspēles labākajam spēlētājam, kā arī nelielas pārsteiguma balvas dalībniekiem.