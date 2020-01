Suminās labākos Gulbenes novada sportistus

Lai cildinātu vietējos sportistus, komandas, trenerus par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kā arī sporta darbiniekus par ieguldījumu sporta un aktīvā dzīvesveida popularizēšanā, Gulbenes novada pašvaldība arī šogad organizē konkursu “Gulbenes novada sporta laureāts 2019".

Sporta komisijas priekšsēdētājs Aigars Cīrulis “Dzirkstelei” stāsta, ka Sporta pārvalde bija nolēmusi neorganizēt “Sporta laureātu”, jo šogad tiek organizētas ziemas sporta spēles. “Sporta komisija tam iebilda. Rezultātā “Gulbenes novada sporta laureāts 2019” notiks 1.februārī. Tad, kad notiks arī ziemas sporta spēles, bet vakarā notiks “Sporta laureāts”, tad arī būs balle ar galdiem un “groziņiem”,” stāsta A.Cīrulis.

Šoreiz balvas tiks pasniegtas astoņās nominācijās, un pretendentus var izvirzīt ikviens: “Gada sportists”, “Gada sportiste”, “Gada sporta komanda”, “Gada treneris”, “Gada Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas sportists” un “Gada Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas sportiste”, “Gada ieguldījums sportā” un “Gada populārākais sportists”, kurš tiks noteikts pēc iedzīvotāju interneta balsojuma.

Vēl arī katra Gulbenes novada sporta organizācija (biedrība) varēs izvirzīt no sava vidus līdz diviem sportistiem, kuriem pasākuma laikā tiks pasniegtas Gulbenes novada pašvaldības pateicības, kā arī “Sporta laureāta” pasākuma laikā tiks pasniegtas Gulbenes novada pašvaldības pateicības Gulbenes novada sporta mecenātiem.

Rezumējot pagājušā gada mūsu novada sportistu veikumu, A.Cīrulis uzsver, ka ir grūti kādu izcelt vai pateikt, ka kāds ir bijis labāks vai ieguldījis vairāk par citiem. Bet, viņaprāt, viens no lielākajiem notikumiem un sasniegumiem bija Latvijas basketbola līgas 2.divīzijas čempioni - “Gulbenes Buki”. Jaunatnes olimpiādē Gulbenes novada jaunieši dažādos sporta veidos startēja ļoti labi. “Vērā ņemama ir arī meiteņu futbola attīstība, ko veic futbola biedrība “Gulbene 2005”, kā arī slēpošana, jo sporta kluba “Lejasciems” jaunie slēpotāji ļoti labā līmenī startē Latvijas čempionātos. Motokrosā izceļas brāļi Kubuliņi, kā arī Valērijs Kuzmins, kurš kvadriciklos Eiropas līmenī pagājušajā sezonā izcīnīja 4.vietu, un tas ir labs rādītājs. Arī mūsu veterāni dodas uz sacensībām un uzrāda labus rezultātus. Visu cieņu! Varbūt mēs par maz pieminam Loretu Beķernieci, kura pārstāv mono bobsleju. Loreta jau pavisam drīz dosies uz III Jaunatnes ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras norisināsies Šveices pilsētā Lozannā, tajās savu sportisko meistarību pārbaudīs vairāk nekā 1100 jauno sportistu no 70 pasaules valstīm. Arī golfa biedrībā “Siltie” ir trīs ļoti labi sportisti - Gundars Rauza, Dace Pajate, kura Latvijas čempionātā tika trijniekā, kā arī Markuss Rauza. Nedrīkst aizmirst arī brīvo cīņu, kur mums ir divas labas sportistes – Raivita Timofejeva un Alīna Aleksandra Antipova. Mums ir daudz jaunu sportistu ar lielu potenciālu, bet ir jāsaprot, kurš ir tas brīdis, kad mēs šos sportistus pieturam paši savā novadā, un, kurš ir tas mirklis, kad tomēr viņus virzām tālāk, piemēram, uz Rīgu vai citām Latvijas vietām, kur ir citādākas treniņmetodes un iespējas, līdz ar to lielāka iespēja progresēt,” stāsta A.Cīrulis.

Viņš arī saka, ka “Gulbenes K.S.P.” sporta kluba spēka trīscīņas komanda deviņu gadu laikā izcīnījusi septīto Latvijas kausu spēka trīscīņā. Ļoti laba attīstība un panākumi ir arī mūsu novada galda tenisistiem.

A.Cīrulis norāda, ja skatās 2019.gadā piešķirtās naudas balvas sportā pa sporta veidiem, tad visvairāk naudas balvas piešķirtas tieši vieglatlētikā – gan veterāniem, gan jauniešiem. Kopā naudas balvās sportistiem, treneriem, sporta komandām tika piešķirti 6464 eiro, no tiem vieglatlētikas sportistiem un treneriem 2840 eiro. “Vieglatlētikā ir visaugstākie sportistu sasniegumi,” saka A.Cīrulis.