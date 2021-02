Šonedēļ Gulbenē bija ieradušies LBS Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks, sporta žurnālists Reinis Ošenieks un operators Artūrs Liepiņš, kuri uzņēma filmu par Gulbenes basketbola komandu “Buki.”

Filmas tapšanā piedalījās arī biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis.

“Tā būs laba reklāma “Bukiem”, it sevišķi, ja to apņēmies veidot R.Ošenieks, kurš to māk darīt. Tā būs filma par mūsu leģendāro basketbola klubu “Buki”, kurš pastāv nu jau vairāk nekā divdesmit gadus. Nav tāda otra kluba Latvijā, un tas tiešām būs kaut kas vienreizējs gan mums, gan Latvijas sportam kopumā! Filmā būs skatāmas intervijas ar spēlētājiem, treneriem, kluba un domes pārstāvjiem, kā arī ilggadējiem faniem, kuri nav izlaiduši gandrīz nevienu mājas spēli. Tajā būs skatāmas komandas vēstures liecības un tās nākotnes plāni,” teica G.Rikveilis.

Sporta žurnālists R.Ošenieks laikrakstam skaidroja ieceres būtību un dalījās savās atmiņās par saistību ar basketbolu. “Mani piesaistīja kā žurnālistu, kas parunājas ar cilvēkiem no pilsētas vai reģiona, lai izzinātu un izprastu, kā vispār veidojusies šī komanda un kas viņu sagaida. It sevišķi, lai izzinātu tos laikus, kad vecā zāle (tagadējā novada sporta skolā) bija “pārbāzta” ar skatītājiem, kas tiem laikiem bija fenomens. Es pats atceros pirms daudziem gadiem Daugavas sporta nama “Lainera” laikus, kad pēc spēles skatītāji negāja prom, bet devās uz otro stāvu un turpināja pārspriest un svinēt katru spēli. Tur bija līdzjutēji, spēlētāji, draugi, sievas un draudzenes. Mums, maziem puikām, atļāva zālē pamētāt bumbu, un tas bija notikums! Pieļauju, ka Gulbenē bija kaut kas līdzīgs. Es ļoti labi saprotu šo ģimeniskumu, kas tolaik bija arī Gulbenē, jo tie taču bija vietējie spēlētāji ar saviem radiem, draugiem un paziņām līdzjutēju rindās,” sacīja R.Ošenieks.

Savukārt kādreizējais Latvijas basketbola izlases dalībnieks un tagadējais LBS Latvijas basketbola līgu direktors K.Janičenoks laikrakstam skaidroja, ka šā projekta ideja ir popularizēt basketbolu, kas nāks par labu gan “Ramirent” Nacionālajai basketbola līgai, gan “Buku” komandai, gan Gulbenei kopumā. “Tā nu ir sanācis, ka jūsu basketbola leģenda Raimonds Gabrāns ir mans sens draugs, un viņš jau sen ir aicinājis mani ciemos. Sazinājos ar Raimondu, novadu, komandu kopumā, un pēc viņu piekrišanas beidzot arī tas ir noticis. Šis arī bija vērā ņemams iemesls, lai ciemotos šeit pie “Bukiem”, jo tas ir ļoti nozīmīgs punkts Latvijas basketbola kartē. Šobrīd nevaru pateikt, vai šādas filmas būs arī par citām komandām, protams, plāni mums ir, bet par to vēl pāragri runāt. Tas noteikti nebūs par visām komandām, jo par pamatu šīm filmām mēs ņemam tradīcijas, jaunatnes attīstību un kaut kādas ambīcijas. Un, nosaucot šīs trīs lietas, pirmais, kas ienāca man prātā, ir tieši Gulbenes “Buki”. Arī es pats atceros laikus, kad spēlējām Gulbenē. Tas bija ļoti grūti, bet reizē arī forši, jo tā nokaitētā atmosfēra, kas valdīja zālē, bija krietni iespaidīgāka par tālaika vidējo no līdzjutēju puses. Šodien, atgriežoties šajā vecajā zālē, man tiešām bija ļoti patīkamas atmiņas, un cerams, ja montāžisti pacentīsies, tad pēc pāris nedēļām šīs atmiņas jau būs redzamas gatavā filmā. Tā būs skatāma galvenokārt sociālajos tīklos, bet, iespējams, arī kaut kur vēl,” sacīja K.Janičenoks.