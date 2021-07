“Vasaras līga 2021” Gulbenē uzņem apgriezienus

Pagājušās nedēļas nogalē aizvadītas pirmās basketbola turnīra “Vasaras līga 2021” spēles. Otro reizi Gulbenē tiek organizēts basketbola turnīrs “Vasaras līga”. Sestdien pārliecinošu uzvaru spēlē ar “LKK Valmiera” guva gulbeniešu komanda “Nareka” (21:8; 21:4), kura pirms gada šajā turnīrā izcīnīja čempiones titulu.

Viens no turnīra organizatoriem Gatis Rikveilis “Dzirkstelei” stāsta, ka pērn šajā turnīrā piedalījās 8 komandas, bet šogad jau 12 komandas. Ir komandas arī no Rīgas un Valmieras, un, protams, iespēju uzspēlēt šajā turnīrā izmanto arī gulbenieši. “Šogad vēlamies šo turnīru veidot arvien interesantāku, atšķirīgāku no citiem, līdz ar to arī izspēles sistēma būs citādāka,” saka G.Rikveilis. Ir aizvadītas pirmās spēles, un, lai arī spēku samēri atšķīrās, daudzas komandas sevi pierādīja kā ļoti spēcīgas, līdz ar to, pēc G.Rikveiļa domām, ar katru nākamo kārtu kļūs arvien interesantāk.

“Patīkami skatīties, kā laukumā Gulbenes sporta pārvaldes komandā spēlē Pāvels Veselovs, Māris Baranovskis. Nākamajās spēlēs uz laukuma varēs redzēt arī Raimondu Gabrānu. Tās ir mūsu Gulbenes basketbola leģendas. Tas visiem patīk, un visi grib iet uz laukuma un kustēties. Tas ļoti priecē! Šajā turnīrā spēlē arī puiši, kuri ikdienā neapmeklē basketbola treniņus un netrenējas, bet viņi nāk un spēlē, neraugoties, sanāk vai nesanāk, bet ar lielu azartu. Prieks skatīties, ka nāk uzspēlēt basketbolu! To redzot, saproti, ka tiek darīts labs darbs, organizējot šādu turnīru,” uzsver G.Rikveilis.

Pirmajās šī basketbola turnīra spēlēs izcēlās komandas “Nareka”, “Rugāji”, kuras, pēc G.Rikveiļa domām, noteikti būs arī vienas no favorītēm. Ļoti pārsteigusi arī komanda “Prince”. “Domāju, arī tā būs viena no favorītēm uz medaļām un, protams, arī Gulbenes sporta pārvaldes komanda,” prognozē G.Rikveilis.

Jaudīgās basketbola spēlēs tiks plānotas sestdienās. Savukārt “Vasaras līga 2021” noslēgums iecerēts 21.augustā, kad notiks fināls.