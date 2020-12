"Vējiņa kausā" Vidzemes komandā veiksmīgi startē 13 Gulbenes novada jaunsargi

Orientēšanās sacensības “Vējiņa kauss” par godu Jaunsardzes mecenātiem notiek katru gadu. Arī šogad 3.oktobrī jaunsargi no visas Latvijas uzsāka ceļu uz Jelgavas novadu, lai piedalītos “Vējiņa kausā”. Par to informē Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju

centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Dana Puidze.

Katru gadu labākie jaunsargi no visas Latvijas dodas uz orientēšanās sacensībām. Vidzemes komandu pārstāvēja 13 Gulbenes novada jaunsargi: 5 no Lejasciema vidusskolas un 8 no Gulbenes novada vidusskolas, kā arī 4 no Apes un 4 no Valmieras. Katru gadu gaisā virmo jautājums, uz kurieni dosies kopvērtējuma kauss. Atbildes nav visu dienu, kamēr kaut viens dalībnieks ir mežā, veicot distanci.

2.vietu individuāli izcīnīja Martins Kristers Celms, 1.vietu - Sanija Rjačenska, 2.vietu - Jānis Šķirpāns. Šoreiz kauss brauca uz Vidzemi.