"VeloRīta" sportistu mērķis - šīs sezonas beigās tikt uz goda pjedestāla

Velosezona rit otro mēnesi, un sportistu ziemas periodā ieguldītais darbs pamazām sāk dot rezultātus.

Biedrības “VeloRīts” valdes priekšsēdētājs Imants Kublačovs stāsta, ka šajā sezonā sportisti jau ir piedalījušies piecās lielākajās sacensībās: trīs “SEB MTB” pusmaratona un maratona posmos un divos “Vivus MTB” maratona un pusmaratona posmos. Komandai ir pievienojušies divi jauni, spēcīgi sportisti - Jānis Bērziņš un igaunis Tāvi Kannimee.

26.maijā Siguldā tika aizvadīts “Latvijas valsts mežu” MTB maratona trešais posms un vērienīgais “Lielbātas” tautas brauciena posms, kurā kopumā piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku, pārstāvot 100 komandas. “Siguldas posms dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas sagaidīja ar vēsiem un lietainiem laika apstākļiem, tomēr tas nebija šķērslis, lai, pārvarot grūtības, sasniegtu finišu un priecātos par paveikto,” saka I.Kublačovs.

Gulbenes komandu “VeloRīts” sportisti pārstāvēja gan maratona 45 kilometru, gan pusmaratona 35 kilometru distancē. Maratonā sīva cīņa izvērtās par 2.vietu. To pēdējā kāpumā nodrošināja Gulbenes komandu “VeloRīts” pārstāvošais Igaunijas riteņbraucējs Tāvi Kannimee, kurš no Oskara Muižnieka (“DTG MySport”) atpalika par 54 sekundēm. 3.vietu ieguva “ZZK” braucējs Jānis Ozols, kurš finiša līniju šķērsoja vēl trīs sekundes pēc otrās vietas ieguvēja. “Neņemot vērā mūsu Valta Zaķa neveiksmīgo sākumu, kuram trešajā kilometrā trūka ķēde, “VeloRīta” maratona komanda - Tāvi Kannimee, Reinis Markss, Jānis Bērziņš, Miks Jencītis, Valts Zaķis, Raivis Ančs, Egils Mežaks - spēja ierindoties 6.vietā, kas ir labākais sasniegums Gulbenes komandai!” uzsver I.Kublačovs.

Pusmaratonā individuāli savās grupās labākos rezultātus uzrādīja “VeloRīta” sportiste Anita Muižniece – 1.vieta un Ainārs Priedeslaipa – 2.vieta. Kopumā Gulbenes pusmaratona komanda - Rinalds Skopāns, Ainārs Priedeslaipa, Valters Mūrnieks, Imants Kublačovs, Zintis Skopāns, Vilnis Meisītis, Oskars Jaunbērziņš - ierindojās 24.vietā starp 80 komandām.

Dāmu komandu vērtējumā “VeloRīta Dāmas” (Anita Muižniece un Krista Svīķe) ierindojās 4.vietā.

Turpinās darbs pie “VeloRīta” Gulbenes komandas papildināšanas. I.Kublačovs veic sarunas ar vēl vienu sportistu, kurš varētu stiprināt komandu, jo mērķis ir šīs sezonas beigās tikt uz goda pjedestāla.