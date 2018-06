Pacilātā noskaņojumā Gulbenes novada komanda 22.jūnijā devās mājup pēc divu dienu ilgām sacensībām Jelgavā, kur notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības 55.sporta spēlēs. Tās bija veltītas Latvijas simtgadei. Vieglatlētikas sacensībās Jelgavā dažādās disciplīnās Gulbenes novada sporta veterāni izcīnīja vairāk nekā 30 zelta medaļas, iegūstot komandai 405 punktus un apsteidzot Daugavpils un Rīgas vieglatlētikas veterānus.

“Pagājušajā gadā valsts sporta spēlēs mūsu komanda vieglatlētikā kopvērtējumā vinnēja. Līdz ar to šogad nebija atkāpšanās ceļa. Mēs latiņu sev bijām pacēluši augstu. Nebija variantu! Mēs pierādījām, ka esam labākie!” mājupceļā, pateicoties komandai, sacīja tās organizatore Dace Anča.

No komandas puses, dzirdot šos vārdus, skanēja gaviles, aplausi un vārdi: “Nākošgad mēs atkal pierādīsim sevi!”

Sevišķi izcili un punktu skaita ziņā vērtīgi Jelgavā ir bijuši gulbeniešu panākumi divos tā saucamās zviedru stafetes skrējienos. Gulbeniešiem vienīgajiem Jelgavā izdevās stafeti – 100 metrus, 200 metrus, 400 metrus un 800 metrus - noskriet ātrāk par 4 minūtēm (3 minūtēs un 55 sekundēs), pārspējot daugavpiliešus un liepājniekus. To paveica Dace Anča, Antis Zunda, Guna Ģērmane un Jānis Ģērmanis. Lieliski noritēja arī otrs gulbeniešu zviedru stafetes skrējiens vīriešiem, kurā piedalījās Antis Zunda, Mārcis Graudiņš, Jānis Ģērmanis un Raimonds Siliņš.

Daudziem gulbeniešiem-veterāniem Jelgavā individuāli izdevās iegūt vairākas zelta medaļas, individuāli sacenšoties savās vecuma grupās. Tā sporta veterāns Gunārs Rubenis priecīgs sacīja, ka viņam šīs ir bijušas rekordsacensības. Sportists izcīnījis četras zelta medaļas.

Gan sacensības, gan to atklāšanas ceremonija un uzvarētāju apbalvošana Jelgavā notika krāšņi un svinīgi. Ikvienam zelta, sudraba un bronzas medaļas ieguvējam roku paspieda Latvijas Sporta veterānu savienības prezidents Daumants Znatnajs.

D.Anča pastāstīja, ka gulbenieši Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru 55. sporta spēļu vasaras posmā ir piedalījušies pavisam 7 sporta veidos. Detalizētu informāciju par notikušajiem startiem un rezultātiem D.Anča sola “Dzirkstelē” sniegt turpmāk, bet vakar vēl rezultāti nebija publiskoti Latvijas Sporta veterānu savienības mājas lapā.

Aizvadītajā nedēļā risinājās Latvijas simtgades un Latvijas sporta veterānu – senioru savienības 55. sporta spēļu finālposms, pulcējot latviešus no dažādām valstīm. 2018.gadā sporta spēlēs veterāni sacentās 30 dažādos sporta veidos. Ziemas – pavasara posmā tika aizvadīti 6 sporta veidi, bet vasaras posmā 24 veidi, kas risinājās pirmsjāņu dienās un Jāņos vairākās vietās Latvijā. Sporta spēlēm bija pieteikušies ārvalstīs dzīvojošie latvieši ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV. Finālposms pulcēja 86 Latvijas pilsētu un novadu komandas.

Fantastisku sniegumu finālspēlēs demonstrēja Gulbenes novada vieglatlēti un volejbolistes. Vieglatlēti otro gadu pēc kārtas kļuva par uzvarētājiem, šogad pierādīdami savu pārākumu ar pārliecinošu uzvaru, savukārt dāmas volejbolistes Jelgavā S 40 grupā izcīnīja bronzas godalgas klasiskajā volejbolā, bet Jāņu dienā bija nepārspējamas pludmales volejbolā, izcīnot pirmo vietu. Gulbenes novads piedalījās septiņos spora veidos: vieglatlētikā, volejbolā, basketbolā, pludmales volejbolā, riteņbraukšanā, šautriņu mešanā un svara stieņa spiešanā guļus.

21.-22.jūnijā Jelgava bija LSVS finālsacensību epicentrs, kur sportisti sacentās desmit sporta veidos, kā arī notika atklāšanas parāde ar dalībnieku gājienu, lāpas aizdegšanu un dažādiem jelgavnieku sagādātiem priekšnesumiem.

Sporta veidu karaliene vieglatlētika sākās jau nedēļu agrāk – 15.jūnijā Salaspilī ar vesera mešanas sacensībām. Atlikušās 20 disciplīnas risinājās Zemgales olimpiskā centra vieglatlētikas stadionā 21.un 22.jūnijā.

Gulbenieši vieglatlētikas individuālajās disciplīnās izcīnīja 33 zelta, 19 sudraba un 1 bronzas godalgu. Kā arī divas zelta medaļu komplektus stafešu skrējienos.

Četras zelta medaļas no Jelgavas atveda Guna Ģērmane un Gunārs Rubenis. Guna Ģērmane izcīnīja pirmo vietu S 30+ grupā 400, 800 un 3000 metru individuālajos startos, kā arī jauktajā zviedru stafetē, savukārt Gunāram Rubenim pirmā vieta V 80+ grupā 3 un 5 kilometru soļošanā, kā arī lodes grūšanā un šķēpa mešanā.

Trīs zelta un vienu sudraba godalgu ieguva Jānis Ģērmanis un Antis Zunda. Jānim Ģērmanim pirmā vieta 800 metru distancē V 35 grupā un divos stafešu skrējienos, bet otrā – 200 metru sprintā. Antis Zunda par uzvarētāju kļuva V 55 grupā 5000 metru skrējienā un divās stafetēs, bet sudraba godalga 1500 metru distancē.

Trīs zelta medaļas izcīnīja Jānis Pāvuliņš, Raimonds Siliņš un Jānis Ančs. Jānis Pāvuliņš V 40+ grupā izcīnīja pirmo vietu lodes grūšanā, diska un šķēpa mešanā. Raimonds Siliņš kļuva par uzvarētāju 800 un 5000 metru skrējienos, kā arī lielajā zviedru stafetē, savukārt Jānis Ančs kļuva par uzvarētāju V 75+ grupā 800, 1500 un 5000 metru skrējienos.

Divas zelta un divas sudraba godalgas Dacei Ančai un Jāzepam Odumiņam. Dace Anča izcīnīja pirmo vietu S 40 grupā 800 metru distancē un jauktajā zviedru stafetē, bet otro vietu ieguva 3000 metru skrējienā un vesera mešanā. V 85+ grupā Jāzeps Odumiņš zelta godalgas izcīnīja vesera mešanā un finiša taisnē izrāva uzvaru 800 metru distancē, bet sudraba godalgas 400 metru skrējienā un šķēpa mešanā.

Divas zelta godalgas un viena sudraba medaļa Kristīnei Andrejevai un Ādolfam Mičulim. Kristīne Andrejeva izcīnīja pirmo vietu S 30+ grupā lodes grūšanā un šķēpa mešanā, kā arī otro vietu diska mešanā. Ādolfs Mičulis uz augstāko goda pjedestāla pakāpienu sasniedza augstlēkšanas un tāllēkšanas disciplīnās V 80+ grupā, bet otro vietu ieguva 400 metru skrējienā.

Divas zelta godalgas Gulbenes novadam izcīnīja Inese Sirmā, Diāna Odumiņa, Harijs Āboliņš un Vladislavs Ponomarenko. 3 un 5 kilometru soļošanā Inese Sirmā kļuva par uzvarētāju S 45+ grupā, Diāna Odumiņa triumfēja S 55+ grupā, bet Harijs Āboliņš bija nepārspējams V 70+ grupā. Izcilu sniegumu demonstrēja Vladislavs Ponomarenko, vieglatlētikas arēnā atgriežoties pēc daudzu gadu pārtraukuma un kļūstot par uzvarētāju 400 un 800 metru skrējienos V 70+ grupā.

Vienu zelta un vienu sudraba godalgu izcīnīja Diāna Tuča. Pirmo vietu viņa izcīnīja trīssoļlēkšanā S 35+ grupā, bet sudraba godalga tāllēkšanā.

Viena zelta medaļa Mārcim Graudiņam, kas, pēc sīvām cīņām basketbola laukumā, vēl izcili papildināja vīriešu kvartetu lielajā zviedru stafetē.

Trīs sudraba medaļas no Jelgavas atveda Raivis Bērziņš, kas V 45 grupā ierindojās otrajā pozīcijā 3 un 5 km soļošanā, kā arī trīssoļlēkšanā.

Divas sudraba medaļas izcīnīja Irita Bačka, Anita Žavrida, Andrejs Vācietis un Guntis Balodis. 3 un 5 kilometru soļošanā otro vietu S 45+ grupā izcīnīja Irita Bačka, V 70+ grupā – Guntis Balodis, bet V 80+ grupā – Andrejs Vācietis. Anita Žavrida otro vietu izcīnīja vesera un diska mešanā.

Ņinai Jurciņai trešā vieta 3 kilometru soļošanā S 65+ grupā.

Gan pirmās, gan otrās sacensību dienas pēcpusdienā risinājās cīņas zviedru stafetēs, kas vienmēr ir interesantākās vieglatlētikas sacensību disciplīnas. Lielajā zviedru stafetē I etaps veic 100 metrus, otrais – 200 m, trešais – 400 m, bet ceturtais – 800 m. Gulbenes novads šogad tika pārstāvēts gan vīriešu stafetē, gan jauktajā stafetē.

Ceturtdienas pievakarē uz starta stājās kungi. Gulbenes komandai pirmo posmu uzticēts veikt bija Antim Zundam, otro – Mārcim Graudiņam, trešo – Jānim Ģērmanim, bet ceturto posmu – Raimondam Siliņam. Jau ar pirmajiem metriem Gulbenes novada kvartets demonstrēja savu pārākumu, bet, šķērsojot finiša līniju, iegūtais pārsvars bija kļuvis iespaidīgs – 100 metri.

Piektdienas pēcpusdienā ar jauktās stafetes skrējieniem noslēdzās vieglatlētikas sacensības. Atkārtojot 2015. un 2017.gada sniegumu (arī tika izcīnīta I vieta jauktajā stafetē), 100+200+400+800 metru jauktajā zviedru stafetē Gulbenes novada kvartets (Dace Anča, Antis Zunda, Guna Ģērmane un Jānis Ģērmanis), svinēja pārliecinošu uzvaru, tuvākos sekotājus apsteidzot par 19 sekundēm.

Rezultātā Gulbenes novads komandu vērtējumā bija ieguvis maksimālo punktu skaitu – 405 punktus. LSVS sporta spēlēs vieglatlētikā komandu ieskaitē tiek vērtētas 25 labākās individuālās vietas un viena stafetē izcīnītā vieta ar koeficientu 2. Gulbeniešiem bija 33 individuālās zelta godalgas un divas uzvaras stafetēs, kas nodrošināja pārliecinošu uzvaru kopvērtējumā. Otrajā vietā ar 399 punktiem Rīgas pilsēta, bet Daugavpils ieguva trešo vietu (399 punkti).

21.jūnijā Ozolnieku sporta zālē klasiskajā volejbolā spēkiem mērojās S 40+ grupa, tostarp Gulbenes novada volejbolistes. Sporta spēlēs piedalījās piecas komandas, kas savstarpēji izspēlēja apli. Pirmajā spēlē sīvā cīņā Gulbenes volejbolistes ar 0:2 (19:21; 19:21) piekāpās Jēkabpils komandai. Otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (21:11; 21:12) pārliecinoši tika pārspēta vietējā Jelgavas vienība. Spēlē ar Daugavpils un Rīgas komandām zaudējums ar rezultātu 0:2. Tā kā Jelgavas volejbolistes uzvarēja Jēkabpili, tad sacensību tiesnešiem bija jāskaita “mazie punkti”, kā rezultātā mūsu volejbolistes izcīnīja trešo vietu kopvērtējumā. Skaistās simtgades bronzas medaļas ieguva Liene Ķikuste, Inita Medne, Inese Ubaga, Daiga Ņikitina, Anita Gudrika un Iveta Šteindāle.

No Gulbenes uz Jelgavu bija devušies arī V 35+ grupas basketbolisti. Sacensībām bija pieteikušās sešas komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās. Gulbenei pirmie pretinieki bija Jelgava. Pēc garā ceļa gulbenieši nespēja uzreiz iespēlēties un sīvā cīņā nācās atzīt mājinieku pārākumu. Otrajā mačā pretī stājās Daugavpils komanda. Pirmajā puslaikā daugavpilieši ieguva ievērojamu pārsvaru (24:12). Pēc pārtraukuma gulbenieši ne tikai spēja atspēlēties, bet pat izvirzījās vadībā. Tomēr rezerves/maiņas spēlētāju trūkums liedza izturēt līdz spēles beigu signālam un pēdējā minūtē Daugavpils basketbolisti izrāva uzvaru. Tādejādi Gulbene dalīja piekto sesto vietu.