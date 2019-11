Vieglatlētika: gulbenieši gūst godalgotas vietas Ludzā

22.novembrī Ludzā notika U-14 (2007./2008.g.dz.), U-12 (2009./2010.g.dz.) un U-10 (2011./2012.g.dz.) atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās. Uz šīm sacensībām no Gulbenes novada BJSS devās garo distanču skrējēji, soļotāji, garā sprinta skrējēji, sprinteri, lodes grūdēji. Kopā sabrauca vairāk nekā 400 dalībnieki no Vidzemes un Latgales. Par to informē vieglatlētikas vecākā trenere Irēna Aizpure.

U-14 grupā pirmās vietas izcīnīja – lodes grūdējs Ričards Aizpurs un 1000 m skrējēja Sintija Birzniece. Soļotāja Loreta Beāte Dzerkale palika 2.vietā aiz Latvijas pagājušā gada čempiones soļošanā. 3.vietu tāllēkšanā izcīnīja Endijs Immers.

U-12 vecuma grupā 1.vietu 1000 m soļojumā ieguva Niks Markovs. 2.vietu 600 m skrējienā ieguva Adrians Laizāns. Trešās vietas ieguva sprinteris 60 m Valters Kulakovs un lodes grūdējs Markuss Tašiņš.

U-10 - visjaunākajā vecuma grupā, - 1.un 2.klašu bērnu grupā īpašu uzmanību izpelnījās garā sprinta - 150 m - skrējējs Dans Ķemers, kuru nogrūda no trases un iegrūda pūlī, taču Dans distanci beidza godam, un tiesneši pat atļāva otrreiz izskriet distanci. Dans Ķemers kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu. 3.vietu 150 m distancē izcīnīja Edvīns Pabērzs. Mazajiem pirmklasniekiem šīs bija pirmās – iesvētību – sacensības.



Visu godalgoto vietu ieguvēju trenere ir I.Aizpure.