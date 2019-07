Vieglatlētika: startē Latvijas U-16 un U-14 čempionātos

Vasara ir viskarstākais sacensību periods vieglatlētiem, kur sacensības notiek stadionos. Lai piedalītos Latvijas čempionātos, dalībniekiem ir jāizpilda kvalifikācijas normatīvi. Tas nozīmē to, ka no treniņgrupu audzēkņiem visiem nemaz nav iespējams piedalīties čempionātos. Dalībnieku skaits katrā vieglatlētikas disciplīnā ir dažāds – var būt no dažiem dalībniekiem līdz pat 80, kuri pielaisti startēt čempionātā.





Latvijas čempionāts U-16 vecuma grupā notika Ventspilī no 29. līdz 30.jūnijam, kur startēja arī Gulbenes novada BJSS audzēkņi. Vislabākie sasniegumi bija 200 m un 400 m Rolandam Blūmam, kurš abās disciplīnās izcīnīja sudraba medaļas.







Rolands Latvijas izlases sastāvā no 4.lidz 6.jūlijam piedalījās Zviedrijā Baltijas jūras valstu čempionātā U-16 grupā, kur skrēja 300 m un 80 m stafeti, bet 13.jūlijā piedalīsies Baltijas valstu čempionātā Igaunijā Veru un skries 400 m un stafeti.







3000 m soļotāji ieguva šādas vietas:







Patriks Dāvis Freivalds – 4.vietu, Olivers Laizāns – 5.vietu, Liners Laizāns – 7.vietu. Trīssoļlecējs Rihards Berkolds izcīnīja 5.vietu, bet barjerskrējējs Kristers Birznieks 300 m barjerās ieguva 13.vietu (no 32 dalībniekiem). Visu iepriekš minēto audzēkņu trenere - Irēna Aizpure.







2000 m kavēkļu skrējējs Aigars Dāvis Dailide ierindojās 7.vietā (treneris Juris Svetlovs). Diska mešanā Juris Konrāds ieguva 7.vietu, bet šķēpa mešanā – 5.vietu. Ērika Logina šķēpa mešanā izcīnīja 4.vietu.. Mešanas disciplīnas trenē treneris Arnis Cāns.







3.jūlijā Ventspils novada Piltenē notika U-14 Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kur no 9 sportistiem, kuriem bija tiesības piedalīties šajā čempionātā, labākos sasniegumus guva:







Reinis Ķiploks tāllēkšanā no 32 dalībniekiem pēc priekšlēcieniem izcīnīja iespēju cīnīties finālā, kur iekļuva 8 labākie sportisti. Finālā Reinis aizlēca 4,72 m, kas ir viņa personiskais rekords, kas deva 8.vietu. Oskars Priedītis no 54 dalībniekiem iekļuva B finālā 80 m, kur cīnījās par 7.-12.vietu, izcīnot 10.vietu. 1000 m soļotāja Evelīna Vanaga izcīnīja 5.vietu. Komandas sastāvā bija arī Samanta Gutāne, Evelīna Zariņa-Strupka, Endijs Immers, Niklāvs Aizpurs. Šo audzēkņu trenere ir Irēna Aizpure.