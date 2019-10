Volejbols: atdzimst vispārizglītojošo skolu kauss “Piena Spēka kauss”

Pēc gada pārtraukuma atdzimis vispārizglītojošo skolu kauss volejbolā! Līdz pat 10. novembrim ikviena skola var pieteikt dalību “Piena Spēka kauss” 2020. gada izcīņai.





“Piena Spēka kauss”, agrāk pazīstams kā “Lāses kauss”, notiek jau no 2001. gada. Ja pirmajā sacensību reizē piedalījās vien 66 komandas, tad pēdējās sacensībās 2018. gadā piedalījās 657 komandas no 77 Latvijas pilsētām un novadiem ar kopskaitā 5236 dalībniekiem.





Latvijas Volejbola federācijas prezidents Jānis Buks: “Esmu priecīgs apstiprināt, ka ar AS “Smiltenes Piens” kā ģenerālsponsora atbalstu atdzimst skolu kauss volejbolā. Jau pārņemot federācijas vadību šī bija viena no manām prioritātēm – atjaunot vispārizglītojošo skolu kausu, jo tam ir senas, cienījamas tradīcijas un tas veiksmīgi popularizē volejbolu to jauniešu vidū, kuri savā ikdienā ar volejbolu nenodarbojas. Prieks, ka uzrunājot AS “Smiltenes Piens” vadību mūsu domas saskanēja – šīm sacensībām ir jābūt! Aicinu visus pieteikties!”





“Piena Spēka kauss” 1. posms norisināsies visā Latvijā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 22. martam. Lielās finālsacensības notiks 2020. gada 4. aprīlī Skonto hallē, Rīgā.





Plašāk par pieteikšanos - http://volejbols.lv/jaunatnes-volejbols/piena-speka-kauss