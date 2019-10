Volejbols: jaunās sportistes rāda cīņas sparu

Cēsīs 28.septembrī notika “Cēsu kauss 2019” volejbolā meitenēm U-16 (2004./2005.g.) un U-14 (2006.g.) vecuma grupām.



U-16 vecuma grupā startēja 8 komandas: “Limbažu/Salacgrīvas NSS”, divas Rīgas VS, Gulbenes novada BJSS, Minusas volejbola skola, Līvānu BJSS, Cēsu pilsētas SS un Valgas (Igaunija). Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, spēlēja divus setus, par katru uzvarētu setu ieguva 1 punktu.

Trenere Ārija Samsonova stāsta, ka mūsu meitenēm pirmajā spēlē pret Rīgas VS un otrajā pret Minusas VS, un pēdējā apakšgrupas spēlē pret “Limbažiem/Salacgrīvas NS” rezultāts - 1:1. Pēc mazo punktu koeficienta meitenes apakšgrupā ieņēma 2.vietu.

Pusfinālā pirmajā spēlē pret Cēsu pilsētas SS pietrūka veiksmes un tika piedzīvots zaudējums. Pēdējā spēlē meitenes atkal tikās ar “Limbažu/Salacgrīvas NSS” komandu. “Šoreiz setu galotnēs pieļautās kļūdas ļāva iegūt tikai 4.vietu,” stāsta trenere.

Komandā spēlēja: Rēzija Ziediņa, Līva Patrīcija Leišavniece, Samanta Leona, Anda un Ances Katanes, Evelīna Stepanova, Anastasija Gabrāne, Kitija Mazmača.

U-14 vecuma grupā cīņu uzsāka 9 komandas, kas bija sadalītas trīs apakšgrupās: “Limbažu/Salacgrīvas NSS-1”, trīs Rīgas VS komandas, Minusas VS, “Limbažu/Salacgrīvas NSS-2”, Cēsu pilsētas SS, Skrunda, Gulbenes novada BJSS. Arī šajā grupā spēlēja divus setus, par katru uzvarētu saņemot 1 punktu. “Mūsu jaunās volejbolistes šogad uzsāka spēles lielajā laukumā. Šīs spēles bija arī kā pārbaudes spēles jaunajai sezonai. Pirmajā spēlē pret Skrundu meitenes svinēja uzvaru 2:0. Ar Rīgas VS cīņa bija ļoti spraiga, tomēr galotnēs neizdevās nospēlēt tik precīzi un tika piedzīvots zaudējums,” stāsta trenere.

Pēdējās spēlēs pret “Limbažu/Salacgrīvas NSS-1” un “Limbažu/Salacgrīvas NSS-2” komandu meitenes demonstrēja lielisku spēli, ar spēcīgām servēm un labiem uzbrukumiem tika izcīnīta 4.vieta.

Komandā spēlēja: Dace Prockalova, Sonora Ziediņa, Alise Līva Razenovska, Estere Ilga Tuča, Miranda Rozenberga, Alise Beča, Viktorija Burtniece, Viktorija Jermacāne, Evita Aizupiete. “Paldies meitenēm par cīņas sparu, vēlēšanos uzvarēt un par ieguldīto darbu treniņos!” uzsver trenere.