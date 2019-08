Volejbols: Latvijas jaunatnes 14.vasaras spēlēs veiksmīgi piedalās desmit meiteņu komandas

13.augustā Ļaudonā risinājās Latvijas jaunatnes 14.vasaras spēles volejbolā. Uz 4. – pēdējā posma sacensībām bija ieradušās 105 komandas no Vidzemes, Latgales un Zemgales.

Gulbenes novada BJSS uz vasaras volejbola spēlēm bija deleģējusi desmit meiteņu komandas: 2 vienības U 11 vecumā grupā, 4 komandas U 13 grupā, 3 komandas U 15 grupā un vienu – U 17 grupā.



Visveiksmīgāk šo posmu aizvadīja vecākās U 17 grupas meitenes - komanda GULBENE 02 (Samanta Pola Sarmule, Alīna Beļinska, Arta Marija Aumeistare, Daniela Lūse, trenere Solvita Vīcupa – Ulme), izcīnot pirmo vietu.



Trīspadsmit komandas tika sadalītas trīs apakšgrupās. Gulbene 2002 savā apakšgrupā izcīnīja visas uzvaras un kvalificējās labāko sešniekam. “Krusta” spēlē pretī stājās Rīgas volejbola skolas vienība “Vasaras cepurītes”. Ar rezultātu 18:10 gulbenietes bija pārākas un izcīnīja vietu cīnīties fināltrijniekā. Pirmajā mačā par 1.-3.vietu ar Madonas komandu “Sabīne” uzvara ar rezultātu 18:11. Otrā cīņa ar Rēzekne/Bērzgale volejbolistēm bija sīvāka, tomēr arī šajā mačā uzvara (18:15) un pirmā vieta 4.posmā, kā arī nodrošināta vieta finālsacensībās, kas risināsies Ogrē 28.augustā.

U 15 vecuma grupā 21 komandas konkurencē ceturto vietu izcīnīja GULBENE (Rēzija Ziediņa, Agate Katane, Ance Katane, Gerda Bukovska un Līva Patrīcija Leišavniece, trenere Ā.Samsonova). Pēc apakšgrupu spēlēm viņas “krustā” ar rezultātu 18:12 pārspēja Barkavas komandu, bet pusfinālā ar 13:18 piekāpās madonietēm “Mazajai Hetai”. Tādejādi viņas cīņu turpināja par 4.-6.vietu. Pirmajā mačā svarīga uzvara ar rezultātu 18:17 pār Limbažu/Salacgrīvas vienaudzēm komandu “Zāle mutē”. Otrajā cīņā gulbenietes lika kapitulēt citai Limbažu/Salacgrīvas komandai “Šakāļi” ar rezultātu 18:13, rezultātā Gulbenei 4.pozīcija un nodrošināta vieta finālsacensībās.

U 13 vecuma grupā komanda “VAPA” (Arta Anastasija Brokāne, Patrīcija Ločmane, Aleksandra Beinare, Viktorija Beinare un Ance Puste, trenere Lieņe Ķikuste) ierindojās ceturtajā vietā, bet “MIKASA” (Dace Prockalova, Sonora Ziediņa, Alise Līva Razenovska, Viktorija Bičkovska, Evita Aizupiete, trenere Ārija Samsonova) vienībai šoreiz - piektā vieta. Abas komandas no savas apakšgrupas izgāja kā pirmās. “Krustā” “VAPA” izcīnīja uzvaru (18:11) pār “Mamil” no Limbažiem/Salacgrīvas, tādejādi iekļūstot labāko četriniekā, savukārt “MIKASA” ar rezultātu 12:18 atzina daugavpiliešu “Dream team” pārsvaru. Pusfinālā “VAPA” ar rezultātu 14:18 piekāpās “Milats” komandai no Preiļiem un cīņā par 3.vietu atzina Limbažu/Salacgrīvas komandas “Simbambolis maiņā” pārākumu (10:18), tādejādi iegūstot ceturto vietu. “MIKASA” cīņā par 5.-8.vietu abos mačos izcīnīja uzvaru, nodrošinot piekto pozīciju. Jāpiebilst, ka abas komandas arī izcīnīja tiesības doties 28.augustā uz finālposmu Ogrē.

Jaunākajā U 11 vecuma grupā četrpadsmit komandu konkurencē trio “DŽIPI” (Paula Vimba, Džūlija Ļisicina, Ieva Ķikuste, trenere Liene Ķikuste) izcīnīja ceturto vietu un tiesības spēlēt finālposmā. No apakšgrupas jaunās volejbolistes “izgāja” kā pirmās. Pirmajā “krustā” pārliecinoša uzvara (15:6) pār “Mazās Irčas vienību no Barkavas. Diemžēl pusfinālspēlē sāpīgs zaudējums - smiltenietēm “Puma” (12:15). Mačā par 3.vietu sīvā cīņā - zaudējums ar rezultātu 13:15, rezultātā - ceturtā vieta.