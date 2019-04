Volejbols: Lieldienu nakts turnīrā uzvar Preiļu komanda

Gulbenes sporta centrā 18.aprīlī norisinājās „Lieldienu volejbola nakts turnīrs”. Turnīrā piedalījās 16 komandas no 6 novadiem. Par to informē turnīra organizators Elvijs Stībelis.



Komandas tika sadalītas 4 apakšgrupās, kurās izspēlēja viena apļa spēles. Katras grupas spēcīgākās divas komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam.

Šogad par uzvarētājiem kļuva komanda „Veterāni” no Preiļiem. „Veterāni” izslēgšanas spēlēm kvalificējās kā B grupas spēcīgākā komanda. Ceturtdaļfinālā sīvā trīs setu cīņā tika pieveikta komanda „Seši”, pusfinālā ar rezultātu 2:0 pārspēta savas grupas otrās vietas komanda „Lieldienu noskaņas”. Finālā tikšanās ar C grupas spēcīgāko komandu no Madonas „Ozoli”. „Veterāniem” bija nepieciešami divi seti, lai izcīnītu uzvaru - 15:11; 15:12.

Komandā „Veterāni” spēlēja: Elīna Aģe, Inese Kirilova, Janeks Ekurs, Aigars Kalnins, Rolands Aģis, Rinārs Teters, Rihards Lazdiņš.

Komandā „Ozoli” spēlēja: Alise Aigare, Karlīna Krīgere, Jānis Krūze, Kaspars Krieviņš, Voldemārs Dzenis, Steinārs Brūvers.



Par trešo vietu cīnījās Gulbenes komanda „HAIPS” un komanda no Madonas „Lieldienu noskaņas”. Divu setu cīņā ar rezultātu - 15:14; 15:9 - uzvaru svinēja Madonas komanda. Komandā „Lieldienu noskaņas” spēlēja: Ilze Rubule, Līna Gailuma, Aleksandrs Šrubs, Ainārs Kāposts, Nauris Pulkstenis, Ervīns Spridzāns.



Lieldienu volejbola nakts turnīrs vēl piedalījās komandas no Gulbenes: „Asniņi”, „Jaungulbene”, „Gulbene”, „Mizo iekšā”, „Sunbeam”, kā arī vēl no Ļaudonas, Alūksnes, Balviem un Daugavpils.

Turnīrs tiek organizētas projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.