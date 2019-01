Zemledus makšķerniekus aicina piedalīties sacensībās "Lielais Lubāna loms 2019"

Saskaņā ar Starptautiskajām mitrāju dienām jau otro gadu tiek rīkotas zemledus makšķerēšanas sacensības "Lielais Lubāna loms 2019", kas notiks 2.februārī Lubāna ezerā. Par to informē Ilze Sauša no Lubānas mitrāja.

"Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija notiks no pulksten 8.30 līdz pulksten 9.30 sacensību vietā - Lubāna mitrāja informācijas centrā, Aiviekstes hidromezgslā, Ošupes pagastā, Madonas novadā. Sacensības atklās pulksten 9.30. Makšķerēšanas laiks - četras stundas. No pulksten 14.00 līdz 14.30 apkopos rezultātus un varēs paēst siltas pusdienas, no pulksten 14.45 līdz 15.15 - apbalvošana. Sacensību galvenais tiesnesis – Dagnis Vasiļevskis; dalības maksa - 5 eiro no cilvēka," skaidro I.Sauša.

Viņa piebilst, ka sacensību rīkotāji dalībniekus nodrošina ar bezmaksas pusdienām, autostāvvietu, ugunskuru, līdzjutējiem un mazākie dalībnieki varēs pasildīties informācijas centra telpās.

"Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību laiks var mainīties. Par to trīs dienas pirms sacensību sākuma organizatori informēs Lubāna mitrāja informācijas mājas lapā www.lubanamitrajs.lv ," norāda I.sauša.

Sacensības notiek individuālā konkurencē. Sacensībās dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki tiek iedalīti trijās vecuma grupās: vīrieši, kuri vecāki par 16 gadiem; sievietes, kuras vecākas par 16 gadiem; jaunieši vecumā līdz 16 gadiem.

Ja ir vēlme piedalīties sacensībās. pieteikties var līdz 1.februārim pa tālruni 29234956 vai elektroniski: lubanamitrājs@gmail.com