Zolīte: Tirzā sacenšas 15 dalībnieki

Tirzas pagastā 26. janvārī norisinājās pagasta čempionāts zolītē 2. kārta. Uz sacensībām bija ieradušies 15 dalībnieki, informē Tirzas pagasta sporta organizators Mārcis Rudzītis.







"Par otrās kārtas uzvarētāju kļuva tirzmalietis Mārtiņš Skudra, otrajā vietā - druvienietis Aldis Mantons un trešajā vietā - Jānis Ribakovs no Druvienas. Pēc diviem posmiem kopvērtējuma līderis - Jānis Ribakovs, otrā vieta - Aldim Mantonam, trešā vieta - Mārim Raģelim no Tirzas, ceturtā - Atim Verebam no Cesvaines novada, piektā - Vladimiram Artamonovam no Tirzas un sestā vieta - Intaram Sarmulim no Stāķiem,"stāsta M.Rudzītis.







Čempionāta 3. posms notiks 16. februārī pulksten 10:00 Tirzas pagastmājā.