7 soļi pareizai sejas aizsargmaskas lietošanai

Sejas aizsargmaskas tiek rekomendēts lietot ikvienam, atrodoties publiskās vietās, lai tās nēsātājs pasargātu citus cilvēkus un sevi no iespējamā Covid-19 izplatīšanās riska. Aizsargmasku lietošana var palīdzēt mazināt vīrusa izplatīšanos tikai tādā gadījumā, ja tās tiek lietotas pareizi un papildus tiek veikti arī citi piesardzības pasākumi, piemēram, distances ievērošana un regulāra roku mazgāšana.

Sejas aizsargmasku lietošana ir papildu drošības pasākums, taču, lai aizsargmaska varētu pildīt savu funkciju, nevis – tieši otrādi – panāktu pretēju efektu, svarīgi, lai tā tiktu lietota pareizi.

Farmaceiti novērojuši, ka cilvēki mēdz iegādāties sejas aizsargmaskas, lai gan nav aizdomājušies par to pareizu lietošanu. Aizsargmasku pareiza lietošana nav sarežģīta, bet pašu drošībai svarīgi atcerēties vairākas būtiskas to lietošanas detaļas, piemēram, rūpīgu roku mazgāšanu vai dezinficēšanu pirms un pēc aizsargmaskas lietošanas, neaizskart maskas frontālo daļu, nelietot masku atkārtoti un citas nianses.





Par sejas aizsargmaskām

Skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš: "Sejas aizsargmasku lietošana var būt viens no pasākumiem, kuru inficēšanās riska mazināšanai var veikt katrs cilvēks. Primāri tās ir paredzētas, lai no inficēšanās pasargātu citus cilvēkus, tomēr šādas maskas piedāvā arī zināmu aizsardzības līmeni pret dažādiem mikroorganismiem, tai skaitā arī vīrusiem. Lai arī SARS-CoV-2 vīruss ir ievērojami mazāks par filtrējošā materiāla porām, tam ir raksturīga “uzsēšanās” uz lielākām daļiņām (piemēram, siekalu vai iesnu pilieniem), savukārt sejas aizsargmaskas sekmīgi aiztur lielāko daļu no tām, samazinot iespējamo vīrusu skaitu ieelpotajā gaisā. Jāatceras, ka sejas aizsargmaskas neaiztur visas gaisā esošā vīrusa daļiņas, tomēr, īpaši, ja tās tiek lietotas pareizi un kopā ar citiem preventīvajiem pasākumiem, piemēram, distances ievērošanu, regulāru roku mazgāšanu, tās ievērojami samazina risku inficēties.”