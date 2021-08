Absolūtajā vairumā gadījumu no Covid-19 mirst un ar to smagi slimo nevakcinēti cilvēki

Absolūtais vairākums cilvēku, kuri saslima ar Covid-19 un kuriem smagas slimības norises gaitas dēļ bija vajadzīga ārstēšana slimnīcā, nav bijuši vakcinēti pret šo infekcijas slimību, liecina SPKC apkopotie dati Latvijā. Līdzīga tendence vērojama, analizējot datus par mirušajiem Covid-19 pacientiem.

Līdztekus rādītājiem par saslimstību ar Covid-19, kā arī stacionēto, smagi slimojošo un mirušo Covid-19 pacientu datu izvērtēšanai, SPKC speciālisti sākuši izvērtēt arī dažādus rādītājus, kas saistīti ar sabiedrības vakcināciju pret Covid-19. Situācija visā pasaulē un arī Latvijā rāda, ka visbiežāk ar Covid-19 smagi saslimst un no šīs slimības mirst cilvēki, kur nav pret to vakcinējušies.

Analizējot informāciju par 2021. gada jūnijā reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem un vērtējot šo personu vakcinācijas statusu (vai cilvēks nav bijis vakcinēts, ir bijis vakcinēts*, vai vakcinācijas kurss vēl nebija pabeigts**), var secināt, ka no kopējā jūnijā reģistrētā Covid-19 gadījumu skaita – 4230 cilvēkiem – 98% jeb 4142 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, savukārt 2% jeb 88 cilvēkiem bija pilnībā pabeigta vakcinācija pret Covid-19.

Jūlijā kopumā tika reģistrēti 1434 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, no kuriem 90% jeb 1293 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, bet 10% jeb 141 cilvēks bija pilnībā vakcinēts. Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem par stacionētajiem pacientiem ar Covid-19 diagnozi, redzams, ka jūnijā 99,1% jeb 729 stacionētie pacienti nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, un tikai seši stacionētie pacienti (0,9%) bija vakcinēti pret Covid-19. Izvērtējot šos sešus gadījumus, zināms, ka divi saslimušie bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un viens – vecāks par 90 gadiem, turklāt visiem bija vairākas nopietnas blakusslimības. Savukārt vēl viens cilvēks vecumā no 30 līdz 39 gadiem primāri bija stacionēts citu iemeslu, nevis saslimšanas ar Covid-19, dēļ.



Izvērtējot saņemtos ārstniecības personu ziņojumus par Covid-19 pacientu nāves gadījumiem 2021. gada jūnijā, redzams, ka 99,2% jeb 117 mirušie nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss, savukārt vienam cilvēkam (0,8%) bija pabeigts vakcinācijas kurss. Izvērtējot šo vienu gadījumu, zināms, ka mirušais bija seniors vecumā virs 80 gadiem, kuram bija vairākas hroniskas blakusslimības.

Turpmāk dati par vakcinēto un nevakcinēto cilvēku saslimstību ar Covid-19 tiks apkopoti reizi nedēļā pirmdienās. Dati par vakcinētajiem un nevakcinētajiem Covid-19 pacientiem, kas nokļuvuši stacionāros vai miruši, tiks sniegti vienu reizi mēnesī – katra nākamā kalendārā mēneša beigās.

Izvērtējot vakcināciju pret Covid-19 un saslimstības rādītājus kopumā, Latvijā novērojamas līdzīgas tendences kā citās Eiropas Savienības un pasaules valstīs – cilvēki, kuri pabeiguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, slimo daudz retāk, inficēšanās gadījumā saslimšana viņiem norit vieglā formā, retos gadījumos nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.

Vakcinācija joprojām ir galvenais Covid-19 izplatību ierobežojošais faktors, tāpēc aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19! Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības formas un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19#ka-es-varu-noskaidrot-kada-veida-vakcinu-iespejams-sanemt-manis-izveletaja-vakcinacijas-punkta

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),

nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19: https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām: https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes



*Vakcinēts cilvēks ir tāds, kuram pabeigts pilns vakcinācijas kurss – saņemtas abas divu devu vakcīnas potes vai saņemta vienas devas pote, un ir pagājušas 14 dienas pēc vakcinācijas.

**Nevakcinēts cilvēks nav saņēmis nevienu vakcīnas devu; nepabeigts vakcinācijas kurss nozīmē, ka cilvēks ir saņēmis tikai vienu devu no divu devu vakcīnas vai saņēmis pilnu vakcinācijas kursu, bet vēl nav pagājušas 14 dienas pēc vakcinācijas.