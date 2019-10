Aicina vakcinēties pret gripu

Tuvojoties ziemas gripas sezonai, ārsti infektologi iesaka vakcinēšanos veikt jau tuvākajā laikā - oktobrī. Vakcinēties var ne tikai pie ģimenes ārstiem, bet arī Gulbenē, Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, Upes ielā 1; Balvos - Uzņemšanas nodaļā, Vidzemes ielā 2. Par to informē SIA :"Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.

"Vakcinēšanās ir maksas pakalpojums, kurā ietilpst: vakcīna pret gripu pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma par 13,50 eiro un ārsta veikta apskate un slēdziens par veselības stāvokli personai, pirms tiek veikta maksas vakcinācija – par 4,27 eiro," skaidro L.Upīte.







Der zināt, ka vakcinēties iesaka riska grupām, cilvēkiem kuriem ir augstāks gripas komplikāciju risks - hronisku plaušu, sirds-asinsvadu slimniekiem, nieru slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem. Ieteicams arī cilvēkiem virs 65 gadu vecuma, grūtniecēm vai plānojot grūtniecību gripas laikā. Tāpat cilvēkiem, kuri strādā publiskās un sabiedriskās vietās - medicīnā, veikalos, bērnudārzos un skolās.

Piebilstams, ka valsts 50 procentu apmērā kompensē vakcināciju pret gripu personām vecumā no 65 gadiem; pieaugušajiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām: personas ar hroniskām plaušu slimībām, personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām, personas ar hroniskām nieru slimībām, personas ar imūndeficītu un personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju.

Valsts simtprocentīgi kompensē vakcināciju pret gripu bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem un bērniem vecumā no 23 mēnešiem līdz 18 gadiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām: bērni ar hroniskām plaušu slimībām, bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām, bērni ar hroniskām nieru slimībām, bērni ar imūndeficītu, bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju un bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum, kā arī grūtniecēm.