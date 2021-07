Šobrīd aizliegums potēties ar vakcīnām pret Covid-19 ir tikai tiem pacientiem, kuriem ir smaga alerģiska reakcija - anafilakse - pret kādu no vakcīnu sastāvdaļām, aģentūrai LETA pavēstīja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Pašlaik vērojams, ka personas, kuras nevakcinējas pret Covid-19, bieži kā argumentu mēdz piesaukt apgalvojumu, ka tām vakcinēties neiesakot mediķi viņu veselības stāvokļa dēļ.

Piemēram, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir paziņojusi, ka iestājas pret obligātu vakcināciju pret Covid-19, jo vairums pedagogu, kuri joprojām kavējas saņemt vakcīnu pret vīrusu, šādi rīkojoties nevis ideoloģisku iebildumu dēļ, bet "nespējot rast atbildes par individuāliem ar veselības stāvokli saistītiem jautājumiem" un par vakcīnu ietekmi "uz katra konkrētā cilvēka veselību ar tikai viņam raksturīgajām diagnozēm".

ZVA skaidroja, ka vakcinēties ar "AstraZeneca" ražotāja vakcīnu un "Johnson & Johnson" meitas uzņēmuma vienas devas vakcīnu nedrīkst personas, kurām līdz šim bijis trombozes ar trombocitopēniju sindroms (TTS), kas ir ļoti reti novērota blakusparādība šīm vakcīnām. Vakcīnu "AstraZeneca" arī nedrīkst lietot, ja iepriekš diagnosticēta ļoti reta slimība - kapilāru caurlaidības sindroms.

ZVA un mediķi norāda, ka smaga alerģiska reakcija jeb anafilakse novērojama ļoti retos gadījumos. Aģentūrā informē, ka ZVA šobrīd īr saņemti četri blakusparādību ziņojumi par anafilaktiskām reakcijām. Taču Latvijā nav konstatēts neviens TTS raksturīgs gadījums pēc vakcinācijas ar Covid-19 vakcīnām.

ZVA uzsver - Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram būtu noteikta cēloniska saistība ar vakcīnu. Vakcīnu pret Covid-19 mērķis ir pasargāt no saslimšanas pēc inficēšanās ar vīrusu, veicinot organisma aizsargreakciju pret to. Pētījumi liecina, ka šīs vakcīnas ir efektīvas un pasargā cilvēkus no simptomātiskas saslimšanas, tai skaitā no smagas Covid-19 slimības gaitas, no hospitalizācijas un nāves.