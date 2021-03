Aizvadītajā nedēļā saņemti 49 ziņojumi par blakusparādībām pēc vakcinēšanas pret Covid-19

Nedēļā no 15. līdz 21.martam saņemti 49 ziņojumi par blakusparādībām pēc vakcinēšanas pret Covid-19, liecina otrdien Ministru kabineta sēdei iesniegtais vakcinācijas projekta gaitas ziņojums. No visiem saņemtajiem 32 ziņojumi bijuši par mazāk būtiskām blakusparādībām, bet 17 - par būtiskām blakus parādībām. Pagājušajā nedēļā saņemts par 20% mazāk ziņojumu, salīdzinot ar nedēļu pirms tam, kas saistīts ar pauzi vakcinēšanas procesā.

Kopš vakcinācijas sākšanas zināms par sešiem nāves gadījumiem trīs līdz 17 dienu laikā pēc vakcinācijas. Mirušās personas bijušas vecumā no 60 līdz 89 gadiem. Ziņojumā pausts, ka nevienā no šiem gadījumiem nav konstatēta cēloņsakarība ar vakcināciju. Divos no sešiem gadījumiem turpina vērtēt cēloņsakarību.

Jau ziņots, ka otrdien vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši kopumā 5057 cilvēki, 384 cilvēkiem vakcinācijas procesu noslēdzot, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Vakar potēto cilvēku skaits ir viens no lielākajiem vakcinācijas procesa gaitā Latvijā. Augstāks dienā potēto cilvēku skaits fiksēts 4.martā, kad vakcīnu saņēma 5945 iedzīvotāji.

Vairums jeb 3250 aizvadītajā diennaktī poti saņēmušie iedzīvotāji bija seniori vecumā virs 60 gadiem. Tāpat vakar potēti 188 ārstniecības iestāžu darbinieki, aptuveni pusei saņemot vakcīnas otro devu, kā arī 250 ārstniecības personas, piektdaļai vakcinācijas procesu noslēdzot. Poti saņēma arī 61 sociālās aprūpes centra darbinieks, kā arī 141 to klients.

Epidemioloģiskās indikācijas dēļ vakar potēti 37 cilvēki, 19 personas potētas kā cilvēki, kam ir kontakts ar hronisko slimību pacientiem. Vakcīnu saņēma arī 865 personas ar hroniskām slimībām, bet pieci cilvēki potēti kā izglītības iestāžu darbinieki.

Vakcinēti 205 cilvēki, kas NVD datos atzīmēti kā personas, kas ir "citā paaugstināta riska grupā", kā arī 15 cilvēki ar "citām veselības indikācijām". Vakcinētas tika arī 15 personas, kas NVD apkopotajos datos definētas kā "cits iedzīvotājs", un viņu vecums bija no 36 līdz 89 gadiem.

Vairums vakar potēto cilvēku saņēma vakcīnas pirmo devu, savukārt līdz ar otrās devas saņemšanu 384 cilvēki otrdien vakcinācijas procesu noslēdza.

Lielākā daļa vakar vakcinēto personu saņēma "AstraZeneca" vakcīnu (3725 cilvēki), vēl 1139 cilvēki potēti ar "Moderna" vakcīnu, bet 193 iedzīvotāji saņēmuši "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.

NVD skaidro, ka iepriekš publiskotais vakcinēto cilvēku skaits dažu dienu laikā var mainīties, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dati par vakcinācijas faktu "E-veselības" sistēmā tiek ievadīti vienas līdz piecu darbdienu laikā pēc vakcinācijas fakta.

Pēdējo septiņu dienu laikā vakcīnas pirmo devu saņēmuši kopumā 7812 cilvēki, bet otro - 1265 personas. Tas nozīmē, ka aizvadītajā nedēļā vidēji vienā dienā pirmā pote ievadīta 1116 personām, savukārt kopumā vidēji pagājušajās septiņās dienās vakcinēja 1297 cilvēkus dienā.

Kopumā Latvijā pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši 90 799 cilvēki, bet otro - 19 562.