Antivielas nav pietiekami izpētītas, tāpēc pārslimojušajiem pēc sešiem mēnešiem jāvakcinējas

Tagad, kad var izdrukāt Covid-19 sertifikātu, daudzi iedzīvotāji ir sašutuši, jo tiem, kas pārslimojuši Covid-19, sertifikāts derīgs tikai sešus mēnešus. “Vai tiešām cilvēkam, kam pēc slimošanas pagājuši seši mēneši un ir augsts antivielu daudzums, tagad vēl jāiet potēties? Vai antivielu rādītājam nav nekādas nozīmes?” jautā “Dzirksteles” lasītāji.

Nacionālā veselības dienesta pārstāve Simona Daude skaidro:

- Digitālais Covid-19 sertifikāts ir izstrādāts balstoties uz Eiropas Savienības regulu. Sertifikātu sistēma aptver trīs dažādus veidus: vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs ir vakcinēts pret Covid-19; testēšanas sertifikāts, kurā norādīts sertifikāta turētāja saņemtais rezultāts un datums, kurā veikts Covid-19 tests; pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina Covid-19 pozitīvu testu, pārslimojis SARS-CoV-2 infekciju.

Latvijas Republika ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju. Tas nozīmē, ka digitālo pārslimošanas sertifikātu var iegūt tikai gadījumā, ja fakts ir izsniegts Latvijā vai kādā no ES dalībvalstīm. Pārslimošanas sertifikāts ir jāsaņem no attiecīgās valsts, kas būs derīgs arī Latvijā.

Pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina Covid-19 pozitīvu testu, būs derīgs tikai 11.-180.dienā.

Esošie pierādījumi norāda, ka reinfekcija ir maz ticama 90 dienu laikā pēc sākotnējās infekcijas, taču iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt vakcināciju pret Covid-19.

Aicinām izvērtēt iespēju veikt vakcināciju pret Covid-19 un pieteikties vakcīnas saņemšanai portālā “Manavakcina.lv”.

Savukārt, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) zinātnisko datu izpēti un antivielu testu nozīmi un izmantošanu digitālo zaļo sertifikātu kontekstā (“The use of antibody tests for SARS-COV-2 in the context of Digital Green Certificates” https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-sars-cov-2-context-digital-green-certificates ), ES līmenī, arī Latvijā, pašlaik nav paredzēts ņemt vērā antivielu rezultātus, jo tos galvenokārt izmanto populācijas pētījumos, nevis Covid-19 gadījumu diagnostikai.

Pēc antivielu klātbūtnes nav iespējams spriest, kad cilvēks ir pārslimojis Covid-19, tādējādi tas neatbilst konceptam par pozitīva testa derīguma termiņu (180 dienas). Šis lēmums var tikt pārskatīts, ja tiks iegūti attiecīgi zinātniski pierādījumi.

Pozitīvs antivielu testa rezultāts var būt pierādījums pagātnes (arī nesenai) infekcijai, nenorādot nekādus faktus par infekcijas laiku, un tas neizslēdz pašreiz notiekošu infekciju. Tāpēc tas nav absolūts pierādījums tam, ka persona nav infekcioza un/vai aizsargāta pret jaunu infekciju un nepārnēsā vīrusu tālāk.

Pat, ja antivielu testi sniedz dažus pierādījumus par imūnreakciju, nav zināms, vai ar antievielu testu noteikts antivielu līmenis nodrošina pietiekamu aizsardzību vai cik ilgi šāda aizsardzība ilgs. Var gadīties, ka drīz pēc pozitīva antivielu testa tās kļūst nenosakāmas. Joprojām antivielas, kas atklātas testos, kas pašlaik tiek izmantoti, nav pietiekami izpētītas, kā arī joprojām izpētes procesā ir tas, vai tās novērš inficēšanos ar jaunizveidotiem SARS-CoV-2 variantiem.

Vairāk informācijas par digitālo Covid-19 sertifikātu - Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē “Vmnvd.gov.lv” sadaļā “Iedzīvotājiem/Digitālais Covid-19 sertifikāts”; vairāk informācijas par vakcināciju pret Covid-19 - sadaļā “Iedzīvotājiem/Covid-19” vai pa bezmaksas informatīvo tālruni 8989 (darbdienās no pulksten 8.00 līdz 20.00, brīvdienās no 9.00 līdz 18.00).