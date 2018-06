Aptieciņa vasaras mēnešiem

Festivālu apmeklēšana ar draugiem, dabas taku atklāšana ar ģimeni vai sauļošanās pludmalē ar mīļāko lasāmvielu ir tikai daži varianti no vasaras piedāvājumu kataloga. Nav svarīgi, vai tā ir aktīvā atpūta vai pelnīta laiskošanās ar atspirdzinošu kokteili – gada siltākajā sezonā tā vien gribas baudīt vairāk, bet uztraukties – mazāk. Lai vasaras dienas paietu bez raizēm un iepriekš novēršamu traumu ārstēšanas, farmaceite Ieva Zvagule iesaka padomus savas vasaras aptieciņas sagatavošanai.

Siltais laiks, jūras piekraste, saules hormons jeb D vitamīns un vēl citi vasaras labumi aicina dabā nodoties aktivitātēm vai vienkārši atpūsties. Siltākajā sezonā ārā doties ieteicams arī veselības dēļ, jo saules infrasarkanie stari veicina kolagēna sintēzi ādā, turklāt saules gaisma nepieciešama melatonīna produkcijai, kas liek mums justies labi dienas ritmā.



Tāpat vasarā atļaujamies kļūt bezrūpīgāki un pret veselību izturēties ar lielāku vieglprātību. Lai būtu nodrošinājušies pret veselības likstām, ir svarīgi parūpēties par savu vasaras aptieciņu.







Pret alerģiju un kukaiņu kodumiem

Ķermeņa reakcija uz dažādiem ārējās vides faktoriem var būt visai neparedzama, tāpēc labi aptieciņā turēt līdzekli, kas palīdzēs mazināt alerģijas simptomus. Insektu kodumi, apdegumi, ziedputekšņi, dzīvnieku izcelsmes alergēni vai saules ultravioletais starojums ir visbiežākie alergēni vasarā. Alerģija bieži ir paredzama, tāpēc, laikus sagatavojoties, ir iespējams to novērst vai mazināt – gan, stiprinot imunitāti, gan nodrošinoties ar pretalerģijas līdzekļiem





Kukaiņu kodumu rezultātā uz ādas var rasties nieze, apsārtums vai pietūkums. Ja iekodis ir ods, koduma vietās var izmantot antihistamīna tabletes un gēlus. Bites, lapsenes vai sirseņa koduma rezultātā ir jārīkojas uzmanīgāk un koduma vietai jāpievērš īpaša uzmanība.







Pēc iespējas ātrāk ar pinceti vai cita priekšmeta palīdzību ir jāizvelk dzelonis no koduma vietas. Pēc tam to nomazgājiet un uzlieciet aukstu kompresi, šādas darbības atkārtojot vēl 3 – 5 reizes dienā. Izvairieties no karstas vannas un saules iedarbības, jo tas paildzinās stāvokļa uzlabošanos. Pasliktināšanās gadījumā noteikti jāvēršas pie ģimenes ārsta.





Ja gadījusies brūce

Nelielu traumu, griezumu, plēsumu vai nobrāzumu gadījumā palīdzēs antiseptiskie līdzekļi. Ievadīti brūcē, tie darbojas vai nu baktericīdi (nonāvē baktērijas), vai bakteriostatiski (aizkavē baktēriju attīstību). Ar anstiseptiku ir viegli tīrīt un dezinficēt šādus nobrāzumus vai brūces. Tāpat aptieciņā jābūt arī marles saitei un elastīgajai saitei. Nevajag arī aizmirst par plāksteriem un vates tamponiem – baktericīdie noderēs tulznas gadījumā, bet ūdensnecaurlaidīgie pasargās no mitruma un netīrumiem, savukārt jutīgai ādai ir pieejami īpaši viegli noņemami plāksteri.





Pirms un pēc sauļošanās krēmi

Kosmētiskie līdzekļus ar aizsargfiltriem pasargās ādu no vairākiem riskiem vienlaikus - apdegšanas saulē, kaitīgā UV starojuma un priekšlaicīgas novecošanās. Kā lieliem, tā maziem obligāti jālieto saules kosmētika jeb aizsarglīdzekļi ar SPF 30–50. UVB stari rada ādas apdegumus, savukārt UVA – nokļūst ādā daudz dziļāk nekā UVB, izraisot ādas priekšlaicīgu novecošanos, krunku veidošanos, rada pigmentācijas laukumus un jaunveidojumus.







Vienmēr pirms lietošanas izlasiet un ievērojiet norādes uz etiķetes – lai panāktu labu aizsardzību, ir jānoklāj viss ķermenis. Piemēram, pieaugušajiem ir nepieciešamas sešas pilnas tējkarotes jeb 36 grami sauļošošanās krēma.





Nedienas ar vēderu

Vasara ir īstais laiks augļu, dārzeņu un ogu baudīšanai. Tajā pašā laikā sākas grila sezona, kas nozīmē arī dažādu treknu ēdienu iekļaušanu ēdienkartē. Ja nu apēst ir sanācis par daudz, kunģis ar gremošanas fermentu rezervēm nespēj sašķelt pārtiku. Pret smagumu vēderā palīdzēs papildus fermentu deva, ko var iedzert tablešu veidā. Tiesa, ar to lietošanu ilgāk par nedēļu nav ieteicams aizrauties. Citu vēdera problēmu gadījumā noderēs pazīstamais absorbents – aktīvā ogle. Piemēram, ja ir saindēšanās ar pārtiku, uzreiz jālieto vismaz 10 aktivētās oglelka sk as tablešu.