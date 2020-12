Apvienotajā Karalistē konstatē jaunu koronavīrusa SARS-CoV-2 variantu

Pēdējo nedēļu laikā Apvienotās Karalistes dienvidaustrumu daļā konstatēts straujš Covid-19 gadījumu skaita pieaugums. Pastiprinātu epidemiologisko un virusoloģisko pētījumu rezultātā konstatēts, ka saslimstības pieaugums ir saistīts ar jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 varianta izplatīšanos.

Pierādīts, ka šis koronavīrusa variants izveidojies dažādu mutāciju rezultātā. Vairāku pētījumu rezultāti liecina, ka šim koronavīrusa variantam ir raksturīga straujāka izplatīšanās spēja – līdz pat 70% salīdzinajumā ar līdz šim cirkulējošiem SARS-CoV-2 celmiem. Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka šis vīrusa variants var izraisīt smagāku slimības gaitu.

Pirmais jaunā koronavīrusa varianta izraisītais slimības gadījums konstatēts š. g. 20. septembrī, tomēr vīrusa plašāka izplatīšanās konstatēta pēdējo nedēļu laikā. Atsevišķi gadījumi reģistrēti Dānijā, Nīderlandē, Belģijā, Īslandē un Austrālijā.

Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir sagatavojis rekomendācijas ES dalībvalstīm, kur aicina pievērst īpašu uzmanību laboratoriskajiem izmeklējumiem, kas nosaka jaunā SARS-CoV-2 varianta noteikšanas nozīmīgumu, ar sekojošo pastiprinātu epidemiologisko izmeklēšanu, lai noteiktu slimnieka ceļojuma vēsturi, kā arī organizētu pretepidēmijas pasākumus ar mērķi apturēt vīrusa izplatīšanos. Visām valstīm, kur tiek konstatēts jaunais SARS-CoV-2 variants nekavējoties par to jāziņo ECDC un citām ES/EEZ valstīm.

ECDC uzskata, ka ņemot vērā to, ka pašlaik nav pierādījumu, kas liecinātu par to, ka jaunais SARS-CoV-2 variants būtu plaši izplatīts, līdz ar to varētu būt efektīvi tie pasākumi, kas ierobežo vīrusa izplatīšanās uzliesmojuma agrīnā posmā: izvairīšanās no nebūtiskiem ceļojumiem uz un no vīrusa skartajām teritorijām, pastiprināta testēšana, kontaktpersonu izsekošana, slimnieku un kontaktpersonu izolēšana.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju Latvijā, līdz situācijas noskaidrošanai ieteicams mazināt jaunā SARS-CoV-2 varianta ievešanas un izplatīšanās risku mūsu valstī, ierobežojot ceļojumus no un uz Apvienoto Karalisti. Tas, visticamāk, nepalīdzēs samazināt risku pavisam, tomēr palīdzēs aizkavēt jaunā SARS-CoV-2 varianta izplatīšanos Latvijā, līdz ar to iegūt papildu laiku, kas būtu ļoti svarīgi pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina izvērtēt un atlikt Latvijas iedzīvotāju plānotos ceļojumus uz Apvienoto Karalisti, kā arī pārrunāt ar radiniekiem un draugiem, kas plāno svētku laikā ierasties pie jums ciemos. Aicinam šogad svētkus svinēt savā ģimenē, rūpējoties par savu un savu tuvinieku veselību!