Asociācija: Lielo slimnīcu attīstības rezultātā ieguvēji būs reģionos dzīvojošie

Sakārtota infrastruktūra, multidisciplināras komandas, telemedicīna un "Vienas pieturas aģentūra" Latvijas trīs lielajās universitāšu slimnīcās veicinās integrētu veselības aprūpi un uzlabos reģionu pacientu ārstēšanas pieredzi, aģentūrai LETA pauda Latvijas Lielo slimnīcu asociācijā (LLSA). Organizācijas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols atzina, ka Covid-19 krīze palīdzēja saprast, kas slimnīcu sakārtošanā ir prioritāri jāizdara, palīdzēja noteikt prioritātes.

"Ja līdz šim runājām par atsevišķu pacientu grupu prioritātēm, tad pandēmijas ietekmē tās kļuva aktuālas visai sabiedrībai kopumā, parādot, kuri procesi ir jāuzlabo pēc iespējas ātrāk - sākot no infrastruktūras uzlabojumiem un starptautiskiem standartiem atbilstoša ārstniecības procesa nodrošināšanas, līdz pat multidisciplināru mediķu komandu veidošanai un telemedicīnai, kas daudzviet pasaulē ir pierādījušas savu pozitīvo pienesumu ārstniecības rezultātu uzlabošanā," pārliecināts Ābols.

LLSA norāda, ka veselības aprūpe ir joma, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs vēlas un ir tiesīgs saņemt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Ārstu speciālistu skaits valstī ir neliels, tādēļ pacienti, lai saņemtu nepieciešamo konsultāciju vai izmeklējumu, no visas Latvijas visbiežāk ir spiesti doties uz universitāšu slimnīcām Rīgā. Nereti šāds ārstniecības ceļš var ieilgt, jo pacients no ģimenes ārsta ceļo uz pārbaudēm Rīgā, tad atgriežas pie ģimenes ārsta savā dzīvesvietā, tiek norīkots uz papildu izmeklējumiem, un atkal dodas uz kādu no lielajām slimnīcām, novēroja organizācijā.

Slimnīcu pārstāvji uzskata, ka šo garo un pacientam neērto ceļu ir iespējams būtiski atvieglot, strādājot pēc tā sauktā "Vienas pieturas aģentūras" principa, ko arī paredz Latvijas lielo slimnīcu iecerētais attīstības plāns. Šādu praksi jau izmanto Reto slimību koordinācijas centrs - vienas dienas laikā vienuviet apmeklēt maksimāli daudz speciālistu, tādējādi samazinot laiku, kas pacientam jāpavada, dodoties no viena speciālista pie otra. Tas ir jo īpaši svarīgi cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem vai invaliditāti, kā arī hronisko slimību pacientiem, jo vienuviet pieejama visa speciālistu komanda, kas var izstrādāt pacienta ārstēšanās un novērošanas plānu dinamikā.

"Mūsdienu medicīna pieprasa, lai nepieciešamās ārstu konsultācijas un izmeklējumus saplāno koordinatori tā, lai būtu ērti pacientam, samazinot viņu uztraukumu un bažas. Ja pacients vēršas vairākās veselības aprūpes iestādēs, bieži vien tiek veikti vieni un tie paši izmeklējumi, kas savukārt tikai pagarina rindas," norāda Reto slimību koordinācijas centra vadītāja Ieva Mālniece.

Lai novērsu atkārtotu izmeklējumu veikšanu dažādās veselības aprūpes iestādēs, būtu nepieciešama vienota platforma, kura būtu pieejama ārstniecībai, lai pilnvērtīgi konsultētu pacientus, īpaši universitāšu slimnīcās, kur koncentrējas multifaktoriāli pacienti, uzskata Mālniece.

Tāpat novērots, ka pacientiem izsniegtie medicīnas izraksti mēdz "noklīst" vai tiek aizmirsti mājās, kas būtiski kavē un sadārdzina ārstēšanās un atveseļošanās procesu. Kopīga informācijas tehnoloģiju sistēmas ieviešana universitāšu slimnīcām un citām slimnīcām nodrošinātu vienotu pacienta ārstniecības procesa koordināciju un uzraudzību, uzskata LLSA.

"Ir būtiski nodrošināt, ka visi pacienta veselībai svarīgie dokumenti, piemēram, dažādās medicīnas iestādēs veiktie izmeklējumu un analīžu rezultāti, ārstu rekomendācijas atveseļošanās procesa nodrošināšanai, būtu pieejami vienuviet un redzami visiem pacienta aprūpē un ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, neatkarīgi no viņu darba vietas vai pilsētas, kurā tie strādā," komentē LLSA sabiedrisko attiecību speciāliste Hetija Končus.

Viņa arī norāda, ka viens no būtiskiem mūsdienu modernās medicīnas panākumu stūrakmeņiem ir multidisciplināru mediķu komandu veidošana. Taču ir reģioni, kuros, lai sniegtu augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus, bieži vien trūkst speciālistu. LLSA ieskatā ciešāka sadarbība starp universitātes slimnīcām un slimnīcu tīklu reģionos nodrošinātu ne tikai efektīvāku pacienta problēmu risināšanas ceļu, bet vienlaikus nodrošina zināšanu pārnesi reģiona mediķiem un uzlabo pacienta tālākās ārstēšanas un rehabilitācijas rezultātus. Pateicoties telemedicīnai un vienotai slimnīcu informācijas tehnoloģiju sistēmai, ārstējošais ārsts var sekot līdzi pacienta veselības stāvoklim un ordinēt piemērotāko terapiju un rehabilitācijas procesu, atrodoties arī attālināti, norāda organizācijā.

"Būtisks trūkums, ko atspoguļoja Covid-19 pandēmija, ir slimnīcu infrastruktūras nepiemērotība krīzes un pandēmijas situācijām. Novecojušas un 21.gadsimta epidemioloģiskiem izaicinājumiem neatbilstošas infrastruktūras dēļ nav iespējams nodalīt ambulatoro kā arī stacionāri ārstēto infekciozo pacientu plūsmas," secina LLSA.

Tādējādi kļūst problemātiska vai atsevišķos gadījumos pat neiespējama ambulatoro pakalpojumu sniegšana, kas savukārt kavē iedzīvotāju veselības atgūšanu un veicina invalidizāciju.

Jau ziņots, ka universitāšu slimnīcas izveidojušas vienotu rīcības plānu, lai nākotnē viss nepieciešamais ārstēšanas un aprūpes pakalpojumu klāsts būtu daļa no vienota ārstniecības un atveseļošanās ceļa, kas tiktu nodrošināts iespējami integrētā veidā.

LLSA ieskatā, investīcijas slimnīcu infrastruktūrā ļautu izveidot pacientiem un slimnīcu personālam drošu un draudzīgu ārstēšanās vidi, uzlabojot darba apstākļus mediķiem, kā arī veicinot jauno speciālistu piesaisti un izglītošanas iespējas.

Savukārt mērķtiecīgi uzlabojumi ikviena pacienta ārstēšanas procesā būtu iespējami, īstenojot ciešāku sadarbību starp slimnīcas klīnikām un nodaļām, kā arī universitāšu slimnīcu sadarbību ar reģionālajām slimnīcām un plašāku ārstniecības pakalpojumu sniedzēju tīklu, uzskata asociācijā.