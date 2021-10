ASV izlūkdienesti nespēj noteikt Covid-19 vīrusa izcelsmi

ASV izlūkdienesti nespēs noteikt, vai koronavīruss, kas izraisa saslimšanu ar Covid-19, attīstījies dabā, vai arī noplūdis no laboratorijas, piektdien paziņoja ASV amatpersonas, publiskojot pilnu ziņojuma versiju par pandēmijas izcelšanos.

"Mēs nedomājam, ka mēs esam viena vai divu ziņojumu attālumā, lai spētu to saprast," sacīja viena amatpersona, kas vēlējās saglabāt savu anonimitāti.

Augustā tika publiskota daļa no Nacionālās izlūkošanas direktora biroja ziņojuma, kurā pausta vienota nostāja, ka vīruss nav radīts kā bioloģiskais ierocis.

Pēc visu dienesta vērtējuma, ticamas ir divas hipotēzes - dabiska saskarsme ar inficētu dzīvnieku un ar laboratoriju saistīts incidents, norādīts ziņojumā.

Viedokli, ka notikusi vīrusa pārnese dabiskā ceļā no dzīvnieka uz cilvēku, ar zemu pārliecību atbalstījuši vairāki izlūkdienesti, bet viedokli, ka vīruss noplūdis no Uhaņas Virusoloģijas institūta laboratorijas, ar mērenu pārliecību atbalstījis viens izlūkdienests.

Abas versijas ir balstītas uz netiešiem pierādījumiem, jo tiešu liecību par vīrusa izcelsmi nav izdevies iegūt daļēji sakarā ar ar Ķīnas atteikšanos sniegt nepieciešamo informāciju.

Amerikāņu izlūkdienestu analītiķi uzskata, ka vīruss nav ticis radīts kā bioloģiskais ierocis, bet vairums secinājuši, ka tas nav ticis ģenētiski modificēts.

Maijā ASV prezidents Džo Baidens lūdza izlūkdienestiem izvērtēt informāciju un izstrādāt ziņojumu, kas "varētu mūs tuvināt noteiktam secinājumam" par vīrusa izcelsmi.

ANO Pasaules Veselības organizācija (PVO) vēl augustā brīdināja, ka drīz kļūs bioloģiski neiespējami iegūt pierādījumus par Covid-19 vīrusa izcelsmi.

PVO šomēnes izveidoja jaunu ekspertu grupu, kam uzticēts izmeklēt Covid-19 izraisošā koronavīrusa SARS-CoV-2 izcelsmi.

Grupu veidos eksperti no 26 valstīm, tostarp ASV un Ķīnas.

Gandrīz divus gadus kopš pandēmijas sākuma joprojām nav zināms, kad un kā parādījās koronavīruss SARS-CoV-2. Jaunu vīrusu izpēte vienmēr ir ārkārtīgi sarežģīta, taču zinātniekiem ir izdevies atrast divu iepriekšējo koronavīrusa uzliesmojumu avotus - abi ir radušies no dzīvniekiem.

Taču SARS-CoV-2 izcelsme joprojām nav skaidra. Kopš pēdējās PVO misijas Ķīnā pagājuši deviņi mēneši. Toreiz eksperti paziņoja, ka SARS-CoV-2, visticamāk, tika nodots cilvēkam no sikspārņa caur citu dzīvnieku, taču uzsvēra, ka nepieciešama pamatīgāka izpēte.