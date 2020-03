Atbilde uz ziņu par aptauju - sabiedrisko attiecību aģentūras "Repute" viedokli

Portālā "Dzirkstele.lv" portālā pamanījām šādu ziņu, kas sagatavota, balstoties uz iniciatīvas “Ārstējiesgudri!” vārdā izsūtītu preses relīzi http://www.leta.lv/press_releases/0DC73D8A-3A9B-4392-B412-E7B9629F2AAE/ , ko sagatavojusi Telma Kristiāna Gaule, kas pēc publiski pieejamas informācijas pārstāv sabiedrisko attiecību aģentūru Repute. Jāatgādina, ka šī izplatītā preses relīze sasaucas ar šā gada 26. februārī ģimenes ārstes Sarmītes Kalējas vārdā izplatītu viedokli http://leta.lv/press_releases/5AA10F52-C30C-4663-8E13-681A5E6CDF54/, ko pirmsšķietami, pārstāvot S.Kalēju, arī ir izplatījusi sabiedrisko attiecību aģentūra Repute.

Vēlamies paust neizpratni par tik aktīvu pretdarbību izmaiņām valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtībā, kas paredz no 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptēs norādīt zāļu SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu) jeb aktīvo vielu, nevis ražotāja jeb komerciālo nosaukumu. Vēlamies uzsvērt, ka šīs izmaiņas tiek īstenotas, lai pacienti nepārmaksātu par medikamentiem, iegādājoties dārgākas zāles, lai arī zemākas cenas medikamenti ir tikpat efektīvi un droši. Jāatzīmē, ka šāda kārtība pastāv daudzās ES valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā, un ir sevi pierādījusi. Pēc Veselības ministrijas aprēķiniem, pacienti ik gadu par kompensējamām zālēm pārmaksā 25 miljonus eiro.

Šīs publiskās aktivitātes liek uzdot jautājumu, kādu mērķu labā tās tiek īstenotas un kas apmaksā sabiedrisko attiecību aģentūras Repute darbu, kā arī, piemēram, veikto sabiedrības aptauju? Vai atbilde, iespējams, neslēpjas šajos ik gadu pārmaksātajos 25 miljonos eiro?

Aptauju veidojošā aģentūra ir finansiāli ieinteresēta veidot negatīvu viedokli sabiedrībā.

Šīs izmaiņas valsts kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtībā, kas paredz no 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptēs norādīt zāļu SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu) jeb aktīvo vielu, nevis ražotāja jeb komerciālo nosaukumu, tiek īstenotas, lai pacienti nepārmaksātu par medikamentiem, iegādājoties dārgākas zāles, lai arī zemākas cenas medikamenti ir tikpat efektīvi un droši. Jāatzīmē, ka šāda kārtība pastāv daudzās ES valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā, gan arī tādās turīgās Eiropas valstīs kā Dānijā, Vācijā, Lielbritānijā, Somijā, Nīderlandē, Spānijā un Zviedrijā, un ir sevi pierādījusi. Pēc Veselības ministrijas aprēķiniem, pacienti ik gadu par kompensējamām zālēm pārmaksā 25 miljonus eiro.

Vēršam uzmanību, ka nav pētījumu, ka, nomainot viena ražotāja zāles pret cita ražotāja tādas pašas iedarbības zālēm, samazinātos zāļu efektivitāte jeb iedarbība. Gluži pretēji – zemākas cenas zāles ir ar tādu pašu iedarbību, ir tikpat kvalitatīvas un drošas.

Pamatojoties uz pētījumiem, ģenēriskās zāles darbojas tāpat kā oriģinālās zāles. Piemēram, klīniskajā pētījumā 12 gadu garumā tika veikta ģenērisko un oriģinālo zāļu salīdzināšana, tika konstatētas ļoti mazas atšķirības (vidēji 3,5 % apmērā) ģenērisko un oriģinālo zāļu absorbcijā organismā. Dažas ģenēriskās zāles tika absorbētas nedaudz vairāk un dažas nedaudz mazāk. Novērotās atšķirības starp ģenēriskajām un oriģinālajām zālēm bija tādas pašas, kā salīdzinot oriģinālo zāļu atšķirīgas sērijas. (Elektroniski pieejams: https://www.fda.gov/drugs/questions-answers/generic-drugs-questions-answers#1 , Do generic medicines work the same as brand-name medicines? aplūkots 2019.gada 5.septembrī)

Veicot 38 randomizētu, kontrolētu klīnisko pētījumu datu salīdzināšanu sirds un asinsvadu slimību gadījumā, secināts, ka nav pierādījumu tam, ka sirds un asinsvadu slimību gadījumā oriģinālās zāles darbojas labāk nekā ģenēriskās. (Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease, A Systematic Review and Meta-analysis, Aaron S. Kesselheim, MD, JD, MPH, Alexander S. Misono, BA, Joy L. Lee, BA, Margaret R. Stedman, MPH, M. Alan Brookhart, PhD, Niteesh K. Choudhry, MD, PhD, and William H. Shrank, MD, MSHS - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19050195 )

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes – Zāļu valsts aģentūra, Nacionālais veselības dienests un Veselības inspekcija – jau kopš aizvadītā gada novembra aktīvi strādā pie tā, lai sagatavotu nepieciešamo informāciju un skaidrotu profesionālajām asociācijām, ārstiem, farmaceitiem un arī plašākai sabiedrībai izmaiņas, ko paredz jaunā kārtība.

Primārais un vissvarīgākais pienākums ir vispirms sagatavot informatīvu atbalstu ārstiem un farmaceitiem. Gatavotais atbalsts iedalāms divās daļās:

1) Padomi, instrukcijas, video-pamācības, ko var izmantot savā tiešajā ikdienas darbā (piemēram, kā izrakstīt e-recepti, ko darīt, ja aptiekā beigušās lētākās references zāles u.tml.);

2) Gatavas atbildes uz jautājumiem, ko pacienti viņiem var jautāt, kā arī jau sagatavot gatavas tēzes, ko ārsti/farmaceiti var izmantot proaktīvi sarunā ar pacientu.

Lai izglītotu ārstniecības personas un farmaceitus par izmaiņām kompensējamo medikamentu recepšu izrakstīšanā, kā arī šādu recepšu atprečošanu, Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un Veselības ministriju kopš janvāra piedalījusies vairākās ārstu profesionālo asociāciju un farmaceitu konferencēs, piemēram, Latvijas Kardiologu biedrības, Latvijas Internistu biedrības, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas, ka arī Latvijas Farmaceitu biedrības sanāksmēs, kurās stāstīja par jauno prasību izrakstīt SNN un aktīvās vielas izrakstīšanas iespējām E-veselības sistēmas portālā un šādu recepšu atprečošanu un lētāko medikamentu izsniegšanu aptiekās.

Mācību materiāls par kompensējamo medikamentu recepšu ar SNN izrakstīšanu ārstniecības personām ir pieejams E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Mācību materiāli” – “Aktīvās vielas izrakstīšana un atprečošana E-veselības portālā”.

Tāpat arī Zāļu valsts aģentūras un Veselības ministrijas interneta vietnēs, kā arī E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” ir publicēti un regulāri tiek aktualizēti ārstniecības personu un farmaceitu biežāk uzdotie jautājumi par SNN izrakstīšanu.

Šobrīd ir sagatavots plašs informatīvais materiāls ārstiem un farmaceitiem elektroniskā formātā, publikācijas profesionālajos medijos, kā Latvijas Ārsts, Materia Medica, ir izstrādātas detalizētas informatīvās video pamācības par valsts kompensējamo medikamentu recepšu izrakstīšanas kārības izmaiņām E-veselības portālā. Turklāt ārsti un farmaceiti šā gada marta sākumā saņems dažāda veida informatīvos un izglītojošos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Savukārt pacienti sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros tiks uzrunāti ar tradicionālo vispārīgo komunikāciju (TV/radio/vide/publikācijas medijos). Pēc komunikācijas galvenajiem pamatprincipiem, šādas informatīvas kampaņas nav lietderīgi rīkot ievērojami ātrāk kā 2-3 nedēļas pirms paredzētajām izmaiņām. Tradicionāli viens reklāmas vilnis ir 2 nedēļas garš un pēc tam arī jaunajai kārtībai jāstājas spēkā. Ja to dara agrāk, tad vēstījumi piemirstas un aktualitāte sabiedrības uztverē zūd. Tāpēc no šī gada 16.marta tiek uzsākta arī aktīva sabiedrības informēšanas kampaņa gan nacionālajos, gan reģionālajos laikrakstos, televīzijā, radio, vides reklāmās. Ir sagatavoti un jau drīzumā gan ģimenes ārstu praksēm gan aptieku tīkliem tiks izsūtīti arī drukātie informatīvie materiāli pacientiem.

Apgalvojums, ka E-veselības sistēmā nav iespējams izrakstīt receptes ar SNN, ir nepatiess. Ārstniecības personas medikamentus ar SNN var izrakstīt jau kopš E-veselības portāla ieviešanas. E-veselība ir pielāgota jaunajai e-recepšu izrakstīšanas kārtībai. Jā, salīdzinājumā ar oriģinālo medikamentu izrakstīšanu, aktīvās vielas izrakstīšana ir nedaudz darbietilpīgāks process. Lai izrakstīšanas procesu atvieglotu, ārstiem ir sagatavoti īpaši mācību materiāli, kuros aprakstīta informācija, kā veikt aktīvās vielas izrakstīšanu. Tāpat nākotnē paredzēts veikt e-receptes funkcionalitātes uzlabošanu, lai izrakstīšanas process būtu vēl vienkāršāks. Turklāt, izrakstot recepti pacientam atkārtoti, ir tikpat viegli, kā izrakstot komerciālo nosaukumu.

Ja kopumā e-receptes E-veselībā regulāri izraksta ap 2500 ārstu, tad periodā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim (ieskaitot) medikamentus ar SNN izrakstījuši 1808 ārsti. 2020. gada janvārī medikamentus ar aktīvo vielu vairāk nekā 70 % gadījumu izrakstījuši ap 3,5 % ārstu. Turklāt jānorāda, ka no visām aptiekās atprečotajām e-receptēm, 11 % gadījumos atprečotas tieši tās e-receptes, kurās izrakstīti medikamenti ar SNN.