Atpūties prātīgi: ko vasarā atcerēties cilvēkam ar cukura diabētu

Maija vidū veiktā socioloģiskā aptauja* apliecina – 58% cilvēku gada siltajā sezonā savu brīvo laiku pavada, nodarbojoties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm. Taču cilvēkiem ar cukura diabētu, piekopjot aktīvu dzīvesveidu un it īpaši vasarā, nākas atcerēties pāris noteikumus.





Regulāri pārbaudi savu cukura līmeni

Jau sen zināms tas, ka sportojot jāseko līdzi savam cukura līmenim, kā arī jānodrošinās ar glikozes tabletēm vai kādu no lēno ogļhidrātu avotiem, piemēram, maizi vai pilngraudu sausiņiem. Šīs lietas noderēs tad, ja sportojot iestāsies hipoglikēmija. Turklāt karstā laikā paplašinās asinsvadi, kas var ietekmēt insulīna uzsūkšanos un kļūt par vēl vienu hipoglikēmijas iemeslu. Tāpēc vasarā vērts cukura līmeni asinīs pārbaudīt biežāk nekā parasti un pielāgot gan ievadīto insulīna devu, gan arī savu uzturu. Ja laiks tiek pavadīts aktīvi, cukura līmenis jāmēra gan pirms, gan pēc, gan fiziskās aktivitātes laikā.







Dzer daudz ūdeni

Karstā laikā ikvienam jādzer daudz šķidruma. It īpaši, ja laiks pavadīts fiziskās aktivitātēs, ūdens jādzer vēl vairāk nekā parasti. Svīstot ķermenis atūdeņojas daudz ātrāk, tāpēc var rasties cukura līmeņa svārstības. Līdz ar to cilvēkiem ar cukura diabētu var paaugstināties cukura līmenis asinīs, kas savukārt var novest pie hiperglikēmijas.





Turklāt cukura līmeņa paaugstināšanos var izraisīt arī citi faktori, piemēram, saules apdegums. Apdegumi var kairināt organismu, kā rezultātā paaugstinās cukura līmenis asinīs. Tas nozīmē tikai to, ka pirms došanās ārpus mājas vai, aizvadot pēcpusdienu, atpūšoties vasaras saulē, obligāti jāparūpējas par to, lai gan acis, gan āda būtu pasargāta no ultravioletā starojuma.







Temperatūra ietekmē arī mērījumus

Augsta temperatūra var ietekmēt ne tikai ķermeni, pašsajūtu un cukura līmeni asinīs, bet arī insulīna efektivitāti un glikometra vai teststrēmeļu precizitāti. Tāpēc siltos laika apstākļos insulīnu noteikti nevar ilgstoši glabāt automašīnā, tiešos saules staros vai citās vietās, kur tas varētu uzkarst. Ja plānots ilgāku laiku pavadīt autobusā, tad insulīnu labāk turēt rokas bagāžā vai tuvu sev. Tas ne tikai pasargās to no pārāk augstas vai zemas temperatūras, bet arī ļaus izvairīties no pārlieku ilgstošas insulīna kratīšanas.





Līdzīgi noteikumi attiecas arī uz glikometriem un teststrēmelēm. Arī šos rīkus nav ieteicams ilgstoši uzglabāt saules staros vai augstās temperatūrās, piemēram, auto salonā. Apkārtējās vides temperatūra var ietekmēt rādījumu precizitāti, tāpēc glikometru var atsākt lietot tikai pēc tam, kad tas vismaz 10 līdz 15 minūtes atradies istabas temperatūrā.





Zini, kā rīkoties ārkārtas situācijās

Vasaras sezonā ir pietiekoši daudz faktoru, kas var palielināt hipoglikēmijas vai hiperglikēmijas risku. Tāpēc, dodoties ārpus mājas, noteikti nepieciešams līdzi ņemt arī kartiņu, kur aprakstīts, ko darīt situācijā, kad cilvēkam ar cukura diabētu palicis slikti. Ja dodies kādā pasākumā kopā ar draugiem vai darba kolektīvu, ļoti noderīgi būtu informēt vismaz vienu vai divus cilvēkus par to, ka tev ir cukura diabēts un ko nepieciešams darīt, ja tev paliek slikti. Šādi sagatavojoties dažādām situācijām un līdzi ņemot visu, kas varētu būt nepieciešams, atpūta brīvā dabā noteikti būs daudz mierīgāka un patīkamāka.





Lai informētu cilvēkus par cukura diabētu, tā simptomiem un ārstēšanu, ir izveidota mājaslapa www.diabets.lv. Šajā vietnē gan cilvēki ar cukura diabētu, gan arī ikviens cits interesents var uzzināt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.





*Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”. Pētījuma ietvaros interneta vidē aptaujāti 1046 iedzīvotāji no visas Latvijas.