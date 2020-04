Attīrīšana, elpošanas vingrinājumi un ārstniecības augi veselām plaušām

Plaušas ir dzīvībai nozīmīgs orgāns, un viena no to galvenajām funkcijām ir organisma apgādāšana ar tam nepieciešamo skābekli. Lai plaušas būtu veselas, ir svarīgi atteikties no ieradumiem, kas tām kaitē, un iekļaut ikdienā tādus paradumus, kas to veselību stiprina. Vairāk par ikdienā veicamām darbībām, kas palīdz stiprināt gan kopējo organisma imunitāti, gan plaušu veselību, stāsta farmaceite Anna Kivleniece.

Plaušu veselība ir cieši saistīta ar kopējo imūnsistēmas darbību, taču jāņem vērā, ka viens no priekšnoteikumiem, lai tās būtu veselas, ir smēķēšanas atmešana. Tāpat ikdienā jāpievērš uzmanība arī gaisa kvalitātei, ko elpojam, un jāmēģina izvairīties no dažādiem kairinātājiem, piemēram, putekļiem. Tāpat plaušu veselību iespējams preventīvi stiprināt, arī praktizējot dažādus elpošanas vingrinājumus un uzturā iekļaujot augus, kas bagāti ar antioksidantiem.





Plaušu attīrīšana

Smēķējot plaušās nokļūst daudz ķīmisku savienojumu, kas saķepina un apdedzina plaušu skropstiņepitēliju. Rezultātā rodas iekaisums un tiek traucēta gan skābekļa apgāde organismam, gan pavājināta plaušu aizsargfunkcija. Organismā vieglāk iekļūst dažādi putekļi un slimību izraisītāji, piemēram, vīrusi. Tieši tāpēc smēķētājiem ir lielāks risks saslimt ar dažādām infekcijas slimībām. Atmetot šo ieradumu, plaušas pakāpeniski attīrās, atjaunojas, plaušu funkcijas uzlabojas, samazinās risks saslimt ar vēzi, dažādām sirds slimībām, uzlabojas asinsrite un arī ādas stāvoklis.



Elpošanas metodes un vingrinājumi

Izpildot elpošanas vingrinājumus, iespējams attīrīt plaušas un arī uzlabot kopējo organisma veselību. Elpošanas vingrinājumus pielieto jogā, Cigun un Buteiko elpošanas metodē. Katra no šīm metodēm iekļauj dažādas nianses, tāpēc tās vislabāk apgūt speciālistu, piemēram, fizioterapeitu, pavadībā. Atkarībā no vēlamā efekta tiek pielāgota nepieciešamā elpošanas vingrinājumu taktika, taču to visu pamatā ir dziļākas ieelpas, kas ļauj plaušām un organismam kopumā iegūt vairāk skābekļa. Visefektīvākie šie vingrinājumi ir tad, ja tos izpilda svaigā gaisā un regulāri. Ilgtermiņā elpošanas sistēma nostiprinās arī tiem, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, īpaši tādām, kas nodrošina aerobo slodzi – skriešanu, nūjošanu. Jāņem gan vērā, ka elpošanas vingrinājumi nebūs efektīvi smēķētājiem.





Telpu vēdināšana, dabīgi kopšanas līdzekļi un aromatizētāji

Gaisam, ko ikdienā elpojam, ir būtiska nozīme imunitātes stiprināšanā un plaušu veselībā. Svarīgas ir ne tikai pastaigas svaigā gaisā, bet arī gaisa kvalitāte telpās – jo īpaši tad, ja tajās tiek pavadīta lielākā dienas daļa. Telpas jāvēdina regulāri un noteikti pirms naktsmiera. Tāpat jāseko līdzi, lai mājās nebūtu pelējuma, jo tas nelabvēlīgi ietekmē veselību un var izraisīt alerģiskas reakcijas. Kopjot māju, jārūpējas, lai būtu pēc iespējas mazāk putekļu, un jāizvēlas kopšanas līdzekļi, kas nekairina un neapdedzina elpceļus – lai to noteiktu, rūpīgi jālasa lietošanas instrukcija un marķējums. Ieteicams atturēties arī no sintētiskajām aromātiskajām svecēm un gaisa atsvaidzinātājiem, to vietā izvēlēties dabīgās ēteriskās eļļas vai ziedus. Savukārt, ja nav iespējams izvairīties no putekļiem vai spēcīgiem ķīmiskiem sadzīves līdzekļiem, piemēram, darba pienākumu veikšanai, nedrīkst aizmirst par atbilstošu aizsardzību, piemēram, sejas aizsargmasku lietošanu.



Augi un tējas plaušu veselībai

Lai stiprinātu plaušu veselību, vēlams iekļaut uzturā augus, kas bagāti ar antioksidantiem – kukurūzu, Brazīlijas riekstus, sīpolus, ingveru un apelsīnus. Šie produkti stiprina imunitāti, attīra plaušas un var mazināt risku saslimt ar plaušu vēzi. Tāpat dažādi augi un tējas jau izsenis tiek lietoti kā palīglīdzekļi plaušu veselības uzlabošanā. Piemēram, bronhīta gadījumā iesaka lietot mārsilu, efedru un vaivariņu tēju, jo tie veicina atklepošanu. Savukārt priežu pumpuri satur ēteriskās eļļas un C vitamīnu, tiem ir dezinficējoša un krēpas šķidrinoša iedarbība. Noderīgs ir arī Islandes ķērpis – tam piemīt antibakteriāla un gļotādas pārklājoša iedarbība. Klepus ārstēšanai labi palīdz gaiļbiksītes laksti, altejas saknes un raudene.